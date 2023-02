Restaurante de Bad Bunny en Miami fue rodeado hasta por el SWAT: ¿qué ocurrió?

(TELEMUNDO ATLANTA).- El restaurante ‘Gekko’ del famoso reguetonero Bad Bunny, ubicado en Miami, Florida, fue rodeado por numerosas patrullas e incluso el equipo SWAT. En un principio se reportó un posible robo, pero ¿cómo ocurrió la dramática situación?

El Departamento de Policía de Miami informó a TMZ que las unidades acudieron el sábado al lugar debido a un posible robo en curso. Al llegar, a los oficiales se les notificó que un sospechoso podría estar armado en el establecimiento, lo que provocó que se acordonara la zona.

¿Asaltaron el lujoso restaurante de Bad Bunny? 🚨🐰😱



Medios locales estadounidenses reportan preliminarmente fuerte presencia policial a las afueras de Gekko, el restaurante de Miami que pertenece al “Conejo Malo”.



📷 RRSS pic.twitter.com/YmDU5JQDVB — Nuestro Diario (@NuestroDiario) February 12, 2023

El restaurante de comida japonesa fue rodeado por docenas de vehículos policiales en la tarde del sábado, con unidades SWAT también en la escena. Las calles aledañas fueron bloqueadas y algunos transeúntes grabaron la impactante escena, reseñó TMZ.

Varias patrullas se estacionaron justo frente al establecimiento de Bad Bunny, y se observó cómo los oficiales entraban y salían por la puerta principal, por lo que hubo pánico de que algo le hubiese pasado al archiconocido reguetonero, pero él no estaba en el sitio.

Fuentes directamente familiarizadas con la situación le dijeron a TMZ que los propietarios de ‘Gekko’ fueron notificados sobre una posible situación de fugitivos que ocurrió fuera del SLS LUX Brickell Hotel, que se encuentra junto a ‘Gekko’ y comparte la cuadra, lo que explicaría la enorme respuesta policial.

TMZ indicó que ‘Gekko’ no estaba directamente involucrado en el asunto y que Bad Bunny no estaba en Florida ayer, por lo que no corría ningún peligro. Hasta ahora no se han ofrecido mayores detalles del incidente.

🚨 AHORA: Posible robo a mano armada en el restaurante del famoso cantante Bad Bunny en Miami (EEUU). Decenas de policías y SWAT crearon perímetro a las afueras del lugar. pic.twitter.com/OZKPDgHyy9 — IBC News (@IBCNews_) February 12, 2023

‘Gekko’ se ha convertido en un gran lugar de moda en Miami. Cuando Bad Bunny y Dave Grutman inauguraron el recinto en agosto pasado, atrajo a una gran multitud y a muchas celebridades. Desde entonces es bastante conocido, mencionó el referido medio.

