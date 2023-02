Super Bowl 2023: Rihanna habla del tremendo espectáculo que ofrecerá en el medio tiempo

(TELEMUNDO ATLANTA).- Rihanna está trabajando al máximo en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, está tan enfocada que casi se le olvida su cumpleaños y el día de San Valentín. La cantante prometió que será un espectáculo lleno de música y otros elementos.

“La lista de canciones fue el mayor reto. Eso fue lo más difícil. La parte más dura, decidir cómo maximizar 13 minutos, pero también celebrar, de eso se va a tratar este show, será una celebración a mi catálogo de la mejor forma posible”, expresó Rihanna.

En un adelanto para medios el jueves, previo al partido del domingo entre los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City, la superestrella pop y flamante mamá dijo que su participación, su primer evento en vivo en siete años, se siente “como si sólo pudiera haber sido ahora”.

“Cuando te vuelves mamá hay algo que ocurre por lo que sientes que puedes apoderarte del mundo, que puedes hacer cualquier cosa. El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo”, mencionó Rihanna. “Hay algo emocionante sobre el reto que implica todo”.

Galardonada con nueve Grammy, Rihanna ha colocado 14 canciones en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard, incluyendo ‘We Found Love’, ‘Work’, ‘Umbrella’ y ‘Disturbia’. Ella y el rapero A$AP Rocky tuvieron recientemente a su primer bebé.

“Al final de cuentas, si fracasa o es un éxito, mi nombre estará en ello. Así que realmente me involucro en cada aspecto de todo lo que hago”, dijo.

El nuevo patrocinador del espectáculo de medio tiempo, Apple Music, realizó un evento moderado el jueves en el que la periodista Nadeska Alexis fue la única que le pudo hacer preguntas a Rihanna.

Rihanna se suma a una lista de artistas celebrados que se han presentado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyendo a Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira y The Weeknd. El año pasado el hip hop fue celebrado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar presentándose juntos.

Rihanna había rechazado presentarse en el medio tiempo de 2019 por solidaridad con Colin Kaepernick. Pero ha dicho que el momento y las circunstancias eran los correctos para ella en esta ocasión.

Rihanna posa para un retrato tras la conferencia de prensa previa al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 de la NFL el jueves 9 de febrero de 2023, en Phoenix. (Foto AP/Mike Stewart) (Mike Stewart | AP)

El astro country Chris Stapleton interpretará el himno nacional, mientras que la leyenda del R&B Babyface entonará ‘America the Beautiful’. La actriz y cantante Sheryl Lee Ralph también entonará ‘Lift Every Voice and Sing’. Cuando le preguntaron a qué equipo le iban para el domingo, Ralph dijo que ella apoyaba a los Eagles mientras que Stapleton y Babyface dijeron que apoyaban a Rihanna.

El actor sordo galardonado con el Oscar, Troy Kotsur, interpretará el himno nacional con lenguaje de señas estadounidense. Colin Denny interpretará ‘America the Beautiful’ y ‘Lift Every Voice and Sing’ correrá a cargo de Justina Miles.

Apple Music reemplazó este año a Pepsi tras una década como patrocinador del medio tiempo. Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero según analistas, se espera que la liga obtenga al menos 50 millones de dólares por año por los derechos.

