Alicia Machado dice que llegó el momento de buscar un nuevo amor

(TELEMUNDO ATLANTA).- La actriz Alicia Machado ha confesado que llegó la hora de buscar un nuevo amor, o al menos es lo que siente en esta etapa de su vida a sus 46 años.

La exreina de belleza venezolana compartió con sus casi 4 millones de seguidores en Facebook una reflexión a pocos días de que se celebre San Valentín el 14 de febrero. En el mensaje comenzó diciendo que una “extraña sensación” la acompaña desde que resultó ganadora en 2021 de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos’, el exitoso reality show de Telemundo.

“He seguido avanzando en mi carrera que, sorprendentemente, descubrí que es lo único que me ha importado en la vida. Sí, cierto, mi carrera y luego, por supuesto, mi bella hija y nada más”, expresó.

Agregó: “Creo que es tiempo de vivir algunas cosas que no he podido, porque todo en la vida no es posible y siempre algo faltará, pero también, el tiempo de Dios para todo lo que precisamente es de Él , lleva un tiempo y dura, sobre todo lo que es preciso, justo y bueno para uno”.

Entonces, la también presentadora televisiva confesó que ahora está lista para abrirle su corazón a alguien y finalmente vivir en pareja: “Quiero decirles, que no los conozco y la verdad ustedes tampoco a mí, solo una parte de mí conocen, y ¿saben por qué? Porque me pasa lo mismo, el no haber vivido lo que llevo de vida en pareja creo que me hace una mujer algo particular, nunca he vivido con nadie, siempre con mi madre y mi hija (bueno y mis compañeros de ‘La Casa de los Famosos’)”.

En este sentido, manifestó: “Quizás creo que es hora de compartir mi vida con un gran amor. Lo voy a intentar. ¿Será que ustedes pueden pensar, en este momento que lean mi mensaje, en ese esposo que les gustaría para mí? Los que me aprecian y valoran, me quieren y apoyan, piensen en ese amor para mí. Gracias, los amo. Que pasen un feliz mes de febrero, San Valentín. Feliz día del amor y la amistad”.

