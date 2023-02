‘Tito El Bambino’ enfureció en concierto y le lanzó una camiseta en la cara a un fan

(TELEMUNDO ATLANTA).- El famoso cantante de reguetón y música latina Efraín David Fines, mejor conocido como ‘Tito El Bambino’, pareció enfurecer durante un reciente concierto al lanzarle una camiseta a un fanático en la cara.

El suceso, que se ha vuelto viral en redes sociales, ocurrió en Ecuador cuando el artista boricua entonaba ‘Flow natural’, según reseñó el periódico El Espectador. En un momento, el cantante parece indicarle con gestos a un espectador que no hiciera algo. Luego, de acuerdo con las imágenes, ‘Tito’ detuvo unos segundos su interpretación, se acercó a una persona que le dio una camiseta, pero apenas la agarró se la lanzó en la cara desde la tarima.

El reguetonero lució visiblemente molesto, sin embargo, de inmediato continuó su show como si nada hubiese pasado.

La cuenta en Instagram llamada ‘LoSeTodoCol’ publicó el video, donde algunos usuarios han comentado: “Eso les pasa por estar apoyando a este tipo de cantantes… qué cantante, eso ni música es, pero ustedes los ponen allá y se creen dioses. Entonces ahora...”, “Se creen lo más grande del mundo, pero lo que no saben es que lo mejor del ser humano es la sencillez y la humildad, por más que tengan. Y lo peor es que la gente los sigue aplaudiendo”, “Bueno, pero qué se cree. Si gracias al público es que tienen plata”.

Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que ‘Tito El Bambino’ reaccionara así? Aunque el artista no se ha referido al incidente, algunos usuarios que dijeron haber estado en el concierto afirmaron que él se enfadó porque querían obligarlo a colocarse la camiseta de un partido político.

En la misma publicación en Instagram, varios fanáticos explicaron: “Todos hablan de lo que hizo, pero nadie se cuestiona el porqué”, “Soy ecuatoriana y acá en mi país pasó eso: le querían obligar a ponerse una camiseta de un partido político y él desde el principio dijo que no. Deben respetar su decisión”, “Soy ecuatoriana y lo sacan de contexto, fue la insistencia en que se ponga una camisa de un partido político cuando él dijo que no. Deberían de respetar esa petición y, claro, actuó mal el artista”, “Fue su reacción al estarlo acosando tanto en algo que él no quería y que ya les había dicho que no”.

