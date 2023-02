Nicole Chávez le respondió a Alicia Machado tras llamarla “inútil”

(TELEMUNDO ATLANTA).- La actriz Nicole Chávez, quien se convirtió en la tercera eliminada del reality show ‘La Casa de los Famosos 3′, le respondió a la exreina de belleza Alicia Machado luego de que la calificase como una “inútil”.

“Que la niña sea una inútil no tiene nada que ver con usted, o sea usted a lo mejor la crió lo mejor que pudo, la llevó a los mejores colegios, pero bueno, la niña le salió una inútil”, opinó Alicia Machado en el programa televisivo ‘Hoy Día’ cuando se refirió a la participación de Nicole Chávez en ‘La Casa de los Famosos’.

Luego, tras su eliminación, la hija de Julio César Chávez contestó a esos comentarios en una entrevista también con ‘Hoy Día’: “Me causa un poco de pena porque es una mujer que yo admiro mucho, yo seguí su paso por la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, de hecho, ahí tengo algunos mensajitos que le envié apoyándola en su momento”.

Después de que Alicia Machado la fustigara por aparentemente presumir su privilegiado estatus financiero, Nicole Chávez, de 24 años, dijo que ese “privilegio” le ha permitido ayudar a otras personas.

“No puedo hablar y no dejar pasar quizás el privilegio en el que nací. Mi papá, a costa de muchos golpes y de mucho sufrimiento, es quien me ha podido dar la vida que tengo y yo siempre he sido consiente de mi privilegio y desde ese he ayudado a muchísima gente, está de más mencionarlo aquí”, expresó Nicole Chávez.

También enfatizó que la exmiss Universo no la conoce realmente, por lo que no puede tener una opinión acertada de ella, sino que solo está difundiendo ‘hate’ (odio): “Me duele que me diga inútil porque la verdad no me conoce de nada, lo que pudo haber visto mío allá adentro, las tres semanas, es un cachito de lo que soy y, pues, me sabe mal porque es una mujer que ha sido muy juzgada en redes… y verla fomentar un tipo de hate hacia mi persona me sorprende porque al final del día entre ella y yo hay muchas generaciones”.

