Tercera eliminada de La Casa de Los Famosos 3: Nicole Chávez se confiesa tras abandonar el reality show

La Casa de Los Famosos 3 llegó a su tercera semana, lo que quiere decir que el público debía escoger al tercer eliminado de la competencia, y esta vez, fue Nicole Chávez la elegida para abandonar LCDLF3.

Pese a que el fin de semana los participantes disfrutaron de una increíble fiesta pirata, esta tercera semana de competencia estuvo llena de mucha tensión en el reality show de Telemundo.

Y es que, cada semana que transcurre los participantes saben que uno de ellos será eliminado, por lo que las estrategias para quedarse se intensifican, se crean nuevas alianzas, así como se rompen lazos de amistad y nace la desconfianza.

La Casa de Los Famosos 3: Nominados para la tercera eliminación

Los 4 famosos que fueron amenazados esta tercera semana de competencia fueron: Pepe Gámez, Paty Navidad, Aristes Cázares y Nicole Chávez, sin embargo, 3 de ellos lograron seguir participando en la competencia gracias a la ayuda del público.

La primera habitante de la casa en ser salvada fue Paty Navidad, quien obtuvo un gran apoyo de los fanáticos con un 51% de votaciones a su favor. Por otro lado, Pepe Gámez y Aristeo Cázares también fueron rescatados de la eliminación con un 28% y 16% de los votos, respectivamente.

Finalmente, Nicole Chávez solo logró conseguir el 5% de los votos por parte del público, por lo que la influencer e hija del campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, tuvo que abandonar el reality show de Telemundo.

Nicole Chávez eliminada de La Casa de Los Famosos 3: ¿Cuál fue su confesión?

Tras ser eliminada, Nicole, habló de lo que fue su participación en la competencia más polémica y divertida de la televisión hispana, La Casa de los Famosos.

La joven actriz e influencer comentó que no se arrepentía de nada de lo que había vivido en la competencia y aseguró que, a pesar de ser una joven inmadura en algunos aspectos, es muy madura en otros y que durante su participación en LCDLF3 nunca dejó ser ella misma.

“Yo me hice una promesa a mí y fue que al entrar a la casa yo no iba a dejar de ser yo, le gustara o no a la gente, eso ya es de cada quien, y me cumplí, así que salgo con el corazón contento” comentó Nicole Chávez.

Asimismo, la joven confesó: “aunque yo no quería y no era mi plan, me encariñé con mucha gente allá adentro. Yo sé que a algunos les va a doler mucho mi salida, van a descontrolarse un poco”.

Y finalmente agregó: “Quizá debí en algunos momentos ser un poco más prudente, pero la verdad es que no. Me voy con el corazón bien contento y estoy muy orgullosa de lo que hice allá adentro, de lo que soy aquí afuera y me siento una ganadora”.

