¿Qué pasó con Pablo Montero? Denuncian al cantante por abuso sexual y esto fue lo que dijo en su defensa

Pablo Montero, el reconocido cantante y actor, recientemente ha entrado en la lista de los famosos mexicanos denunciados por abuso sexual, y es que ha sido acusado de presuntamente haber violado a una mujer en el estado de Chiapas, México.

Estas acusaciones fueron dadas a conocer por la propia Fiscalía General del Estado (FGE) en México el pasado lunes, donde, además, negaron el rumor de que estaba circulando una orden de aprehensión en contra del cantante por parte de la Interpol.

En este sentido, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa dio cuenta del caso a través de un comunicado donde expresaban que, habían recibido “la denuncia en contra de Óscar Antonio ‘N’ (nombre usado para designar al actor) por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en agravio de Ximena ‘N’, de hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero del presente año”.

Desde la fiscalía detallaron además que, tras presentarse la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, el proceso sigue en investigación ahora mismo, a fin de dar continuidad con la composición de la carpeta investigativa.

¿Qué dijo Pablo Montero sobre las acusaciones de abuso sexual y violación en su contra?

Durante las primeras horas del escándalo, el actor y cantante evitó emitir opinión alguna al respecto, sin embargo, recientemente hizo su aparición pública y dio algunas declaraciones para TVNotas donde negó contundentemente todas las acusaciones en su contra.

Al respecto dijo: “Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez… Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen”, afirmó de manera enérgica.

El actor de recordadas telenovelas señaló que le “encabrona que hagan estas cosas”, porque él “nunca en la vida haría esto”. Según sus declaraciones, él “ni siquiera sabía que existían estas acusaciones” en su contra y que no tiene “nada que esconder”.

“Me voy a poner enfrente, me vale madres lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que soy”, concluyó de forma tajante.

¿Sin abogados? Pablo Montero planea defenderse sin ayuda alguna de la denuncia de abuso sexual

Por otra parte, el intérprete de “Hay otra en tu lugar”, señaló que no tiene planes de contratar ningún tipo de asesoramiento legal para enfrentar estas acusaciones de abuso sexual.

“No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra, es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar mi nombre, no hice nada malo”, sentenció.

Incluso afirma no tener miedo de ir a la cárcel, porque, según sus declaraciones finales, la denuncia de abuso sexual en su contra está basada en “puras mentiras”.

