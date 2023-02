Itatí Cantoral vuelve a lucir cuerpazo a sus 47 años y ahora deja menos a la imaginación

(TELEMUNDO ALANTA).- Luego de que a finales de enero la actriz mexicana Itatí Cantoral sorprendiera a sus fanáticos al publicar unas sensuales imágenes en bikini, ahora ha vuelto a causar sensación al exhibir su cuerpazo desde atrás, dejando menos a la imaginación.

Con la reciente fotografía en blanco y negro, parece no haber duda de que Itatí Cantoral está muy feliz con su figura a sus 47 años, pues lució su retaguardia en traje de baño ante sus casi 3 millones de seguidores en Instagram.

“Las tormentas hacen que las raíces de los árboles sean más fuertes. Fuerza interior”, fue lo único que escribió en la publicación la actriz quien interpretó a Soraya Montenegro en la legendaria telenovela ‘María, la del barrio’.

En cuestión de horas, el post ha tenido más de 70 mil reacciones y 1,200 comentarios donde los usuarios han manifestado opiniones opuestas: “Ya se sabe que eres muy guapa, no veo la necesidad. Pero sí muy guapa. Felicidades, ahora a cultivar el alma, para completar la dicha”, “Qué es esa señora ahora, ya dejó de ser actriz”, “Lo que hace el dinero”, “¿Y ahora por qué tan exhibicionista? Después de la vejez”, “Ya tenías tú cuerpo precioso, no necesitabas ponerte más, ya eres bella”, “Hermosa, no hagas caso a los envidiosos”, “Uff, un poema hecho mujer”.

“Puedo comprarme flores yo misma”, escribió hace unas semanas la también presentadora televisiva al difundir dos fotografías donde posó con un vestido de transparencias, mientras que en el siguiente post, donde se mostró con un cautivador bikini, sombrero y zapatillas negras, expresó: “El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo qué haces”.

