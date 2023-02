Chiquis Rivera revela que probó la fertilización in vitro

(TELEMUNDO ALANTA).- La cantante Chiquis Rivera, de 37 años, compartió recientemente otro aspecto íntimo de su vida al revelar que probó la fertilización in vitro, pero al final no continuó el procedimiento.

La declaración la emitió en su podcast ‘Chiquis & Chill’, que ya está disponible en diversas plataformas digitales, entre esas Spotify. Al hablar de sus pensamientos de convertirse en madre, la artista dijo que aún se siente y ve joven, y desea seguir disfrutando su vida, pero mencionó que en un futuro sí desearía tener un hijo.

Al contar que comenzó a probar el método de la fertilización in vitro (FIV) por la presión que sintió por lograr un embarazo o congelar sus óvulos debido a su edad, explicó: “¿Por qué por FIV? Bueno, ¿por qué no? Creo que la fertilización in vitro es algo realmente hermoso, es algo personal, es algo maravilloso, es algo seguro para ti. No lo negaré, lo he intentado y creo que es una bendición”.

Detalló que el procedimiento es costoso, alrededor de 50 mil dólares, donde solo por la medicación pagó 6 mil dólares. También detalló que la paciente debe informarse sobre cómo inyectarse sola y que la edad para empezar el tratamiento eficaz suele ser a los 33 años.

Sin embargo, mencionó que no concretó el procedimiento porque sintió que todavía no era el momento adecuado para ser madre. En 2022, se efectuó diversos estudios para preparar su cuerpo y en octubre empezó a colocarse las inyecciones hormonales.

“Mentalmente estaba como: ‘ok, vamos a hacerlo’, pero entonces me di cuenta de que emocionalmente no estaba lista. Estaba enojada. Yo siento que cuando vas a hacer este proceso tienes que estar mental, física, emocionalmente”, confesó.

A su vez, agregó: “Dije: ‘mi cuerpo puede hacerlo’. Es lo que siento. Digo, si realmente quiero tener un bebé y Dios de verdad desea eso para mí, Él hará que suceda sin importar cómo esté mi cuerpo”.

Chiquis Rivera acotó que consultó su decisión con su novio Emilio Sánchez y él la apoyo en todo momento. Así que decidió que si no logra un embarazo natural en un año, en octubre de 2023 volverá a probar la fertilización in vitro o, por el contrario, evaluará la idea de no tener hijos.

