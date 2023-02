Karol G respondió a un comentario que criticó su aparencia en redes sociales

(CNNSHOWBIZ/Telemundo Gray News) - Karol G, La Bichota, está en el mejor momento de su carrera: terminó el 2022 con dos giras sold out y varias de sus canciones en el top de lo más escuchado a nivel global, como Provenza, Cairo y Gatubela.

La cantante colombiana se volvió tendencia en redes sociales tras una contundente respuesta a un seguidor que hizo un comentario despectivo sobre su cuerpo, en las últimas fotos de Karol G.

Aunque sus fanáticos y seguidores alabaron las fotografías compartidas por Karol G, varios otros se encargaron de hacer comentarios negativos, incluyendo un comentario que enojó a la cantante hasta el punto de defenderse en sus historias de Instagram.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues (no me ataquen), que es mi humilde opinión”, fue el comentario a Karol G en su publicación.

“X si volvemos”: las fotos de Karol G en su colaboración con Romeo Santos

Los fieles seguidores de La Bichota y el bachatero Romeo Santos, están a la expectativa tras el anuncio de una nueva colaboración musical que se estrenará el próximo 2 de febrero. Las fotos de Karol G que causaron revuelo en su Instagram, fueron justamente las del videoclip de la canción “X si volvemos”.

En las imágenes, se ve a la cantante colombiana en ropa ligera, húmeda y que deja ver su abdomen y piernas, lo que dejó suspirando a más de uno, pero también ocasionó críticas negativas por parte de un muy pequeño grupo.

¿Qué dijo Karol G en sus historias de Instagram?

La publicación que actualmente sobrepasa los 3 millones de likes y más de 50,000 comentarios, causó revuelo y fue motivo suficiente para que la cantante paisa decidiera dejar un mensaje en sus historias de Instagram.

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas, no se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así ... entonces para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ y la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show...”, respondió en su historia de Instagram, recordando el reciente momento viral cuando Karol G se comió el hot dog de un fan

Además, aclaró que hace mucho no estaba tan “juiciosa” con el ejercicio y les recomendó a sus seguidores que nunca dejen que los comentarios como el que le hicieron a ella, distorsionen la forma de cómo se ven y que destaquen lo que es real.

“Todos los cuerpos son diferentes... Todos son bonitos tal y como son... que chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero (gracias de verdad a las personas que lo hacen)... ¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL??? Mmm... Espero que no... quieranse mucho pues!!!”, agregó Karol G.

Con esto, la cantante colombiana de 31 años dio un mensaje de amor propio a sus seguidores. Además, comentó que la verdadera razón de la publicación es porque en pocas horas volvería con un nuevo tema musical.