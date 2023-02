Bad Bunny vuelve a colocar público su Instagram con un mensaje tras ganar el Grammy

(TELEMUNDO ALANTA).- Luego de la polémica mundial que desató Bad Bunny a principios de año tras arrojar el celular de una fanática que quería retratarse con él, lo que lo llevó a poner privada su cuenta de Instagram, el reguetonero ha vuelto a hacerla pública después de ganar el Grammy este fin de semana.

“La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mí y por eso doy GRACIAS”, expresó el cantante en la descripción de una serie de fotografías que publicó en Instagram el lunes.

El mes pasado, el artista había colocado como privada su cuenta en esa red social, donde posee más de 44 millones de seguidores, luego de recibir una ola de comentarios negativos por lanzar el celular de la fanática mientras caminaba por una calle de La Romana, en República Dominicana.

Ahora que reabrió su cuenta para todos, se observa que Bad Bunny eliminó todas las publicaciones que tenía y solo mantiene el nuevo post donde se refirió a su triunfo en los Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ por su disco ‘Un verano sin ti’.

Sin embargo, algunos usuarios no han olvidado el controversial suceso con la fanática y se lo recordaron en los mensajes: “Para cuándo la disculpa a la chica del celular? No seas doble moral”, “Paga el celular mejor”, “¿Y las disculpas para cuándo?”, “Flaco, pero a mí no se me olvida que le tiraste el celular a una mujer, Prohibido olvidar”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.