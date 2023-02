Chiquis Rivera desató furor por el cuerpazo y traje que lució en los Grammy

(TELEMUNDO ALANTA).- Aunque no logró llevarse su primer Grammy, la cantante Chiquis Rivera robó las miradas de muchos por el cuerpazo y traje que lució en los premios musicales celebrados en la noche del domingo en Los Ángeles, California.

Chiquis Rivera estaba nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (incluyendo Tejano) por su disco ‘Abeja Reina’, pero finalmente la ganadora fue Natalia Lafourcade. Por ese premio también competían otros grandes artistas como Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís.

Pero pese a que no obtuvo la estatuilla, Chiquis Rivera disfrutó la noche y celebró el triunfo de Natalia Lafourcade: “Muchísimas gracias por el apoyo y por el cariño. Escúchenme bien, no perdimos, nomás no ganamos y está bien. Natalia es sorprendente y la amo. Es una ganancia estar en esta categoría con personas que admiro, que quiero mucho, que han estado en esto por muchos años”.

En su cuenta en Instagram, Chiquis Rivera publicó una serie de fotografías en la alfombra roja de los Grammy que acompañó con la frase en inglés: “Solo viviendo el momento”. Y también difundió un video en el mismo sitio con la descripción: “Mi mami me hizo solita”.

Durante la gala, la intérprete de ‘Porque soy abeja reina’ se ganó los halagos de sus seguidores en Instagram por la figura que ha logrado desarrollar desde comenzó un estilo de vida más saludable el año pasado, aunque otros critican que es resultado de algunas cirugías.

“Luces increíble, bonita”, “Muy hermosa, encantadora”, “Absolutamente impresionante”, “¿Cómo es posible que cada año es más bella?”, “Tan orgulloso de ti. No dejes de compartir esa luz e inspiración al mundo jamás. Te mando un abrazo grande lleno de bendiciones para ti y toda tu familia. Gracias por existir”, son algunos de los mensajes que pueden leerse en la sección de comentarios de su publicación.

