Aislinn Derbez abre su corazón y revela que sufrió un aborto

(TELEMUNDO ALANTA).- La actriz y modelo mexicana Aislinn Derbez abrió su corazón al público al revelar un íntimo y doloroso recuerdo: sufrió un aborto cuando era pareja del actor Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez, de 36 años, confesó por primera vez aquel dramático suceso en un reciente episodio de su podcast ‘La magia del caos’, donde esta oportunidad invitó a la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, en México.

Ambas dijeron que el aborto sigue siendo un tema tabú y decidieron compartir sus experiencias, pues las dos han lidiado con estas pérdidas.

“Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. A muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo, o en etapas más avanzadas o cuando ya nacen, y de verdad es de los temas que más tabúes son y que menos se hablan. Me encanta que lo estés abriendo porque es muy doloroso”, expresó en un principio Aislinn Derbez.

Acto seguido, comentó: “A mí, que me pasó antes de los tres meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho y como que dices: ‘algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá?”.

A su vez, agregó: “Son momentos muy importantes como mujer en tu vida. A mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, no pasó mucho tiempo después de que la tuve, me pasó esta situación y fue doloroso”.

Sobre su experiencia, también mencionó: “Te haces una ilusión, aunque sea por poquito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como: ya, no sucedió”.

Luego, la hija del director, actor y comediante Eugenio Derbez ofreció unos tips a Mariana Rodríguez, quien pronto se convertirá en madre: “Los hijos vienen a apretar unos botones que no te esperas. Creo que hay varias reglas de que todo lo que juzgaste, que criticaste de otros niños y de otras mamás, te va terminar pasando a ti”.

Por último, destacó: “Lo más bonito es la relación que tienes tú con tu hijo, que es demasiado íntima, que nadie conoce ni va a conocer, y que nadie va a entender allá afuera, por más que quieras explicarlo y exponerlo, porque allá fuera siempre vas a ser criticada”.

