The Last of Us: la exitosa serie de HBO tendrá segunda temporada. ¿De qué trata y dónde puedes verla?

De PlayStation a HBO Max, la serie The Last of Us se ha convertido en el nuevo éxito de la plataforma streaming. La obra es una adaptación de una de las franquicias de videojuegos más aclamadas e importantes de la última década que cuenta la historia de un mundo violento y hostil, contaminado y arrasado por un virus altamente infeccioso.

El episodio 1 de la primera temporada de The Last of Us se estrenó el 15 de enero, y, desde entonces, ha dado mucho de qué hablar por fanáticos de las series y seguidores de los videojuegos. Por el momento, solo se han estrenado 3 episodios de los 9 programados hasta el 12 de marzo.

Pero… ¿habrá una segunda temporada? ¡Sí! En una publicación de Twitter, la cuenta oficial de The Last of Us confirmó la próxima temporada de la serie en HBO:

“The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax”.

El éxito de los capítulos de The Last of Us conduce a la segunda temporada

Los primeros capítulos de esta serie de HBO han sido todo un éxito: el primero consiguió 4.7 millones de espectadores, mientras que el segundo lo superó con 5.7 millones. Este representa el segundo debut más grande de HBO Max tras La Casa del Dragón.

El estreno del primer capítulo titulado “Cuando estés perdido en la oscuridad” superó los lanzamientos del primer capítulo de “La Casa del Dragón” y de “Euphoria 2″.

“Ya hemos empezado a hablar sobre ello”, comienza diciendo Mazin en la entrevista. “Es un gran reto, porque es una historia más grande y compleja. Creo que es una historia preciosa, así que Neil [Druckmann] y yo estamos intentando ver cómo hacerlo, porque da para más que una única temporada de televisión” destacó Craig Mazin, showrunner de la serie.

¿Cuándo es el estreno de The Last of Us 2?

Hasta ahora, se ha descartado que la segunda temporada de The Last of Us se estrene este 2023 o incluso en el 2024. Sin embargo, es probable que los rodajes comiencen este mismo año. Siendo positivos, es posible que la próxima temporada llegue para 2025 o quizás 2026.

¿Dónde ver The Last of Us?

La plataforma streaming HBO Max tiene los derechos de la serie y, por tanto, es la encargada de transmitir de forma exclusiva todos los episodios. ¡Atención a las fechas! Estos son los días que se estrenan los capítulos de The Last of Us.

Episodio 1 - 15 de enero

Episodio 2 - 22 de enero

Episodio 3 - 29 de enero

Episodio 4 - 5 de febrero

Episodio 5 - 12 de febrero

Episodio 6 - 19 de febrero

Episodio 7 - 26 de febrero

Episodio 8 - 5 de marzo

Episodio 9 - 12 de marzo

¿De qué trata The Last of Us 2?

Ahora, tras la confirmación de la segunda temporada de The Last of Us, la gran pregunta que se hacen los fans de la saga de videojuegos de Naughty Dog es: ¿Cuál parte de los juegos se adaptará en la siguiente tanda de capítulos?

En este sentido, para la siguiente temporada, Neil Druckmann, co-director de los videojuegos, confirmó a través de Twitter que la segunda temporada de la serie adaptará The Last of Us Parte II. Es probable que The Last of Us 2 también sea transmitido exclusivamente por HBO Max, pero, hasta el momento, no se han confirmado los detalles ni fechas de estreno.

