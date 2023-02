(TELEMUNDO ALANTA).- La modelo Joana Sanz dejó de defender a su esposo Dani Alves y le pidió el divorcio, luego de las pruebas que se han ido sumando después de que él fuese acusado por presuntamente violar a una joven en una discoteca en Barcelona, España.

La española Joana Sanz, de 30 años, solicitó formalmente el divorcio al famoso futbolista Dani Alves, quien permanece en prisión. Ella quería hacerlo en persona, pero él rechazó verla, por lo que tuvo que ser informado por la abogada de la pareja, según indicó ‘El Programa de Ana Rosa’, de Telecinco, citado por E! News el martes.

La decisión representa un cambio drástico en la opinión de la modelo, ya que cuando la denuncia salió a la luz pública, ella lo apoyó abiertamente. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, manifestó en Instagram al principio.

Sin embargo, ahora Joana Sanz borró todas las imágenes que tenía con Dani Alves en esa misma red social y, de acuerdo con el referido programa español, decidió divorciarse.

Modelo Joana Sanz, esposa de Dani Alves, habría dejado de defenderlo y le pidió el divorcio (Instagram)

Por otra parte, la modelo utilizó el martes sus ‘Historias’ en Instagram para aclarar que ella no ha ofrecido entrevistas y para desmentir algunas informaciones que se publicaron en medios locales sobre el caso de Dani Alves. “Está claro que si no tienen noticias, las inventan”, expresó.

En otra ‘Historia’, manifestó: “Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”.

En esta imagen de archivo, el futbolista brasileño Dani Alves escucha una pregunta durante una conferencia de prensa antes de un partido del Grupo G del Mundial de Qatar entre Brasil y Camerún, en Doha, Qatar, el 1 de diciembre de 2022. (AP Foto/Andre Penner, archivo) (Andre Penner | AP)

Dani Alves, lateral derecho de 39 años, ha sido acusado de violar a una mujer de 23 años en un club nocturno en Barcelona a fines del año pasado. Un juez ordenó que el astro permaneciera detenido sin derecho a fianza tras escuchar el testimonio de Alves, la acusadora y un testigo. El futbolista se ha declarado inocente.

