Estudiante apuñala a 3 compañeros de clase en el patio de recreo, dice la policía

BOSTON (TELEMUNDO GRAY NEWS) - La policía de Boston dice que se realizó un arresto después de que un compañero apuñalara a tres estudiantes en un parque al lado de su escuela.

Poco después de que terminaron las clases, estalló una pelea alrededor de las 2:30 p.m. del Lunes, a solo unos pasos de TechBoston Academy en el vecindario Dorchester de Boston. El altercado violento tuvo lugar en una cancha de baloncesto en Roberts Playground, que se encuentra junto a la escuela.

“Realmente, realmente aterrador. Mi nieta regresaba de la escuela cuando sucedió y yo tenía miedo”, dijo una mujer.

Los investigadores dicen que tres estudiantes fueron apuñalados por un compañero de estudios.

El video de vigilancia muestra a otros niños huyendo del peligro. El propietario de una tienda de conveniencia cercana dijo que los estudiantes que huían gritaban y trataban de entrar a su tienda por seguridad.

“Estaban muy asustados. Algunos de ellos gritaron, diciendo: ‘Oh, Dios mío, alguien fue apuñalado. Tenemos que correr’”, dijo.

La policía dice que las tres víctimas, que no fueron no identificadas, sufrieron lesiones que no ponen en peligro la vida.

“Gracias a Dios, no fue una amenaza para la vida, pero una de estas veces, algo realmente malo va a pasar”, dijo la concejal de la ciudad Erin Murphy.

Murphy ha estado presionando por cambios de seguridad dentro de las escuelas públicas y dice que esta violencia destaca la necesidad de una acción rápida.

“Los niños tienen derecho a sentirse seguros. Los padres simplemente no pueden enviar a sus hijos a la escuela si no se sienten seguros”, dijo.

Algunos estudiantes dicen que las peleas aquí son muy comunes. El superintendente califica la violencia de increíblemente trágica y dice que el distrito apoyará a todos los estudiantes involucrados.

La policía dice que una persona fue arrestada en relación con el incidente, pero no la identificó.

