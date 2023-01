Daniel Arenas se arrepintió y ofreció disculpas a su pareja por besar a Adamari López

(TELEMUNDO ALANTA).- El presentador televisivo Daniel Arenas se disculpó públicamente con su pareja Daniella Álvarez por haber besado la semana pasada a su colega Adamari López en el programa ‘Hoy Día’, que ambos comparten.

Si no te habías enterado, en una emisión de ‘Hoy Día’ ambos presentadores se dieron un beso en la boca solo para recrear una escena protagonizada por Arturo Carmona y Aylín Mujica en el reality show ‘La Casa de los Famosos’. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales criticaron a Daniel Arenas por esa acción y desataron la polémica.

Días después del episodio, la propia Adamari López se pronunció a través de un ‘Live’ en su página de Facebook: “Esto es un trabajo. No tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó. Y fue un beso, diría yo, que hasta tontito. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí, y Dani también respeta a su pareja, con la que tiene ya un tiempo y tienen una hermosa relación. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal”.

Y el domingo, el también actor Daniel Arenas rompió el silencio al manifestarse en una transmisión en directo en Instagram en la que terminó ofreciendo disculpas a su pareja por el beso que se dio con Adamari López.

“Va a ser la primera vez que lo hable y la última vez que lo hable, y lo quiero decir porque me nace, no porque me toca o porque me lo pidieron, sino porque lo quiero hacer”, dijo en un principio.

Acto seguido, explicó: “En Telemundo, hace dos semanas se lanzó un reality show que se llama ‘La Casa de los Famosos’, que es un lugar donde entran, como su nombre lo dice, famosos. Y hay una serie de actividades donde esto se presta para que hayan controversias, peleas, estrategias, amistades también, cosas bonitas, romances, conflictos… Y, pues, es un programa que ahorita está muy fuerte en la cadena y del cual se habla mucho en todos los programas de todo el canal, incluido nosotros. Y ‘Hoy Día’ tiene una sección al final que se llama ‘La Casa de los Famosos Sin Censura’”.

Agregó: “Resulta que yo llego a este primer día al programa y nunca había estado en la sección (…). Entonces me ponen en esta sección y empiezan a hablar que si la estrategia de uno, que si lo otro, no sé qué, y de repente empiezan a hablar del tema del juego que hicieron el día anterior que fue como: ‘la verdad o se atreve’. Por lo poco que vi en las imágenes, a un man le tocó lamerle la oreja al otro, a una chica le tocó darle un beso en la nalga a otro tipo y en alguna de esas le piden a un actor que se dé un beso de novela con una actriz. Por lo que vi en las imágenes, porque no vi el programa, se dan el beso y la controversia fue que de repente se metieron la lengua, que si se la metió ella a él, que si él a ella. Yo estando en la sección (…) dije: ‘a ver producción, que muestren la lengua que no se ve’. En ese momento una de las presentadoras que estaba ahí en la sección dice: ‘aquí tenemos una actriz y un actor, por qué no, que nos demuestren un beso de novela cómo es’”.

Daniel Arenas continuó su declaración al expresar: “Obviamente en ese momento quedo yo como extrañado de ‘no entiendo’. ‘Sí no, dense un beso de novela’ (dijeron colegas). Entonces en mi mente yo dije: ‘voy a librar la situación haciendo algo sin que sea el beso’. Entonces Adamari era la actriz que estaba ahí también presentando. Adamari fue actriz hasta hace un par de años, entonces lo que yo hago es que, obviamente en actitud de galán, me le acerco y cuando le voy a dar el beso le hago (como que se lo doy), y dije: ‘aquí quedó resuelto’. Así sentí yo, así pensé yo que se resolvía la situación. Y de repente vuelven a insistir con que se haga el beso. En ese momento, y se los digo de todo corazón y no tengo ningún problema en decirlo, porque el que nada debe nada teme, y yo no me siento mal por decirlo, es la primera vez que me veo en pantalla, porque seguramente muchas veces me vi en personaje, pero no siendo Daniel Arenas, como tan desencajado y como tan achantado y como tan fuera de onda por así decirlo. ‘Sí, hazlo, toma 2. A ver, cómo es un beso de novela’. Se me ocurre decir: ‘un beso de novela es un beso con todo menos con lengua’. Y en ese momento, no me pregunten por qué, se le ponen a pasar mil cosas por la cabeza, es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra… Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije: ‘yo qué hice’”.

Luego, el presentador de 43 años admitió que resolvió la situación “de una manera equivocada”. En este sentido, contó: “Yo simplemente era un presentador de un programa que estaba hablando y dando noticias de otro show. Entonces la manera de resolver era decir: ‘a ver, no, chicas yo no estoy actuando, yo no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie’, o ‘yo no estoy en La Casa de los Famosos, no tengo por qué hacerlo’. Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiera sido un pico, que seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es”.

Añadió: “Debo decir que en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás, a mi gente cercana, ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, ha defendido mucho su manera de pensar. Ese día me equivoqué, ese día obré mal”.

Al final, Daniel Arenas se disculpó públicamente con su pareja al afirmar: “Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo que somos humanos y nos podemos equivocar”.

“Quiero dejar claro que tengo una admiración y un cariño por Adamari igualito al que tengo por Penélope, igualito al que tengo por Andrea, igualito al que tengo por Chiky Bombom, son mis compañeras de trabajo, les tengo un respeto, una admiración y nada más. Creería que con el tiempo vamos a construir una amistad porque con quien te ves todos los días y convives y todo, pues, es bonito crear una amistad, pero hasta ahí. No tengo ninguna intención de ninguna otra índole con ninguna de ellas y es importante aclararlo y quería aprovechar este espacio para aclararlo”, concluyó.

