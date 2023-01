A sus 47 años, Itatí Cantoral impacta al posar en sensual bikini

(TELEMUNDO ALANTA).- La famosa actriz mexicana Itatí Cantoral cautivó a muchos de sus fanáticos al posar en un sensual bikini a sus 47 años, aunque varios sospecharon que las imágenes habrían sido retocadas.

En su cuenta en Instagram, donde posee casi 3 millones de seguidores, Ia también presentadora televisiva publicó el fin de semana varias imágenes donde exhibió su cuerpazo durante una sesión fotográfica.

“Puedo comprarme flores yo misma”, escribió en el primer post que acompañó de dos fotografías donde posó con un vestido de transparencias, mientras que en el más reciente, donde se mostró con bikini, sombrero y zapatillas negras, expresó: “El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo qué haces”.

La sensual figura de quien interpretó a Soraya Montenegro en la legendaria telenovela ‘María, la del barrio’ fue puesta en duda por algunos usuarios, quienes comentaron en la segunda publicación: “Yo la he visto en vivo y la verdad no está así, creo que sin filtro aún así se vería guapa”, “Quiero ver sin filtro ni Photoshop”, “Linda, pero demasiado filtro”, “Ya tienes hijos mayores… mejor cúbrete”, “Todo bien, pero no exageres con el filtro ps”, “Muy falsas las fotos, eres hermosa natural”, “Sí se ve muy bien para su edad. Pero la foto está demasiado arreglada. Así cualquiera”.

Sin embargo, Itatí Cantoral también recibió innumerables mensajes en los que alabaron su cuerpo, entre los que se pueden leer los de varias artistas. Por ejemplo, la cantante Lucero escribió: “¡Pero buenooo! Qué es esto tan guapísima?! Wooow!”, mientras que la presentadora televisiva Andrea Legarreta exclamó: “Wow, wow, wow”, y la actriz y cantante Mariana Alejandra Seoane dijo: “Espectacular”.

