Nueva actriz de El Señor de Los Cielos 8: ¿Quién se unirá al elenco de la serie?

La serie mexicana El Señor de Los Cielos 8 ha superado sus propios récords, obteniendo los primeros lugares en rating de la televisión hispana. Sin lugar a dudas, el regreso del capo criminal, Aurelio Casillas, ha tenido un gran éxito.

La serie de Telemundo escrita por Luis Zelkowicz apenas empieza, por lo que todavía hay muchas sorpresas por descubrir.

Sin lugar a dudas, esta serie ha cautivado la atención con sus protagonistas: Rafael Amaya como Aurelio Casillas, Carmen Aub como Rutila Casillas, Iván Arana como Ismael Casillas e Isabella Castillo como Diana Ahumada.

Esta octava temporada de El Señor de los Cielos tiene preparada una sorpresa para sus televidentes, y es que, una actriz colombiana se unirá al elenco de la serie de Telemundo. ¡Sigue leyendo! Y entérate de quién será este nuevo personaje.

Said, un nuevo personaje en el elenco de El Señor de los Cielos

El Señor de Los Cielos 8 recibirá a una nueva estrella femenina que tendrá una importante participación en la galardonada saga de Telemundo. Su nombre es “Said” y será la actriz Mimi Morales quien se encargue de darle vida al personaje.

La actriz ha demostrado su talento en la nueva versión de Los ricos También Lloran y Quererlo todo, por lo que sus seguidores y fanáticos están ansiosos de verla personificando a Said, aunque aún no se tienen detalles del personaje, ni su intervención en la serie mexicana.

Mimi Morales: “Qué ganas de que conozcan ya a Said. Pronto”

La actriz colombiana de 46 años, acortó la espera con una publicación a modo de aperitivo a través de Instagram: unas imágenes exclusivas de su personaje, el cual acompañó con un mensaje que dejó a los fanáticos deseosos de ver más.

“Que ganas de que conozcan ya a #Said PRONTO @elsenordeloscielos @telemundo @telemundoseries #esdlc8″.

“Pronto conocerán a Said, un personaje que me exige y me divierte”, agregó la actriz colombiana, quien se convertirá parte del elenco de El Señor de los Cielos.

Por ahora, Said continúa siendo un misterio y los televidentes están esperando el debut de Mimi Morales próximamente en la octava temporada de El Señor de los Cielos.

La serie es transmitida Lunes a Viernes 9PM/8C por Telemundo y también por Peacock, donde, además, puedes revivir los últimos capítulos de la octava temporada.

