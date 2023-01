Premios Oscar 2023: Fecha, dónde serán y quiénes son los nominados de la 95ª edición

¡Vuelve la entrega de premios más emocionante del séptimo arte! Y como se venía venir en diversas predicciones, “Everything Everywhere All at Once”, fue una de las grandes favoritas de este 2023 con 11 nominaciones.

A esta increíble producción le sigue “The Banshees of Inisherin” y “Im Westen nichts Neues” con 9 nominaciones en diversas categorías cada una, encabezando de este modo la lista de nominados los premios Oscar 2023 que fue dada a conocer el pasado martes, durante un evento presentado por los actores Riz Ahmed y Allison Williams.

Cabe destacar que, en representación de la comunidad latina en esta premiación tendremos a la cubana Ana de Armas, nominada como mejor actriz por su papel protagónico en “Blonde”, además de la nominación que recibió “Argentina, 1985″ como mejor película internacional.

Fecha y dónde serán los Premios Oscar 2023

El domingo 12 de marzo tendremos la oportunidad de ver esta entrega de premios que será llevada a cabo en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

La 95ª edición los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood estará bajo la conducción del actor, comediante y presentador, Jimmy Kimmel, quien ya habría presentado estos premios con anterioridad en 2017 y 2018.

¿Quiénes son los nominados a los Premios Oscar 2023?

Este año, diez producciones fueron escogidas como candidatas al codiciado premio a la mejor película: “Everything Everywhere All at Once”, “Avatar: The Way of Water”, “All Quiet on the Western Front”, “Elvis”, “The Banshees of Inisherin”, “Top Gun: Maverick”, “The Fabelman”, “Triangle of Sadness”, “Tár”, y “Women talking”.

En cuanto a las mejores actrices y actores nominados, Angela Bassett recibió una nominación a mejor actriz de reparto por “Black Panther: Wakanda Forever”, junto a Kerry Condon en “The Banshees of Inisherin”, Hong Chau en “The Whale” y Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, ambas por sus respectivas interpretaciones en “Everything Everywhere All at Once”.

Por su parte, Austin Butler obtuvo una nominación a mejor actor por su papel en Elvis Presley, uniéndose a Brendan Fraser por “The Whale”, Colin Farrell por “The Banshees of Inisherin”, Bill Nighy por “Living” y Paul Mescal por “Aftersun”.

Entre las nominadas a mejor actriz se encuentran Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en “Blonde”, junto a Cate Blanchett en “Tár”, Andrea Riseborough por “To Leslie”, Michelle Williams en “The Fabelmans” y Michelle Yeoh por “Everything Everywhere All at Once”.

Como nominados al mejor director, Martin McDonagh consiguió su nominación por “The Banshees of Inisherin”, Steven Spielberg por “The Fabelmans”, Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Everything Everywhere All at Once”, Todd Field por “Tár” y Ruben Östlund por “Triangle of Sadness”.

Finalmente, las cantantes Rihanna y Lady Gaga entraron en la lista de nominados a mejor canción original por “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever” (Rihanna), y “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick” (Lady Gaga).

