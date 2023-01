¡Inesperado! Monique Sánchez decide abandonar la Casa de los Famosos 3. ¿Cuál fue el motivo?

Para sorpresa de todos, la modelo e influencer Monique Sánchez se va a La Casa de Los Famosos 3 de forma voluntaria, diciéndole adiós a sus compañeros y al gran premio de $200,000.

La puertorriqueña de 24 años se despidió entre lágrimas y unas sentidas palabras, convirtiéndose en la segunda integrante en dejar la tercera temporada de La Casa de los famosos, después de Jonathan Islas.

¿Cuáles fueron las razones de Monique Sánchez para irse de La Casa de los Famosos 3?

A pesar de que han pasado solo 11 días desde que inició LCDLF3, Monique Sánchez tomó la decisión de irse de la competencia para cuidar su salud mental.

Según su propia explicación, la modelo venía afrontando un fuerte cuadro de estrés debido a la convivencia dentro de la casa, lo cual le estaba afectando mucho.

En el episodio Monique comentó: “Creo que por la falta de madurez uno no sabe que viene con cosas buenas y malas, pero creo que la más afectada en este momento voy a ser yo”.

Además, enfatizó: “A mí no me sale reír cuando no me apetece sonreír, no me gustaría que la gente viera un lado feo de mí porque no es lo que soy, la gente no me conoce y no me gustaría que fuera así”.

Asimismo, la modelo ratificó que su estado de ánimo no había sido el mejor en los últimos días al sentirse encerrada y que no podía descuidar su estado mental: “Las cosas malas están pesando más que las cosas buenas, siento que el brillo que tenía se va opacando (…) A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”.

Monique Sánchez abandona LCDLF3: No soporto la presión de su debut televisivo

Tras dejar la competencia y convivencia en LCDLF3, la modelo e influencer puertorriqueña comunicó que se sentía muy molesta, pero, consigo misma, al sentir que no pudo manejar la presión de su debut en televisión, asegurando que no existió ningún problema con sus compañeros que la hiciera tomar esta fuerte decisión.

