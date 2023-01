Actor de Rebelde fustiga la nueva gira de RBD por las sedes seleccionadas: “Vergüenza”

(TELEMUNDO ALANTA).- Al igual que lo siguen haciendo muchos fanáticos latinos, un exactor de Rebelde fustigó ahora a sus excompañeros por las sedes seleccionadas para la anhelada gira de RBD este año.

Ronald Duarte, quien interpretó a Jack Lizaldi en la exitosa telenovela juvenil Rebelde entre 2004 y 2006, fue quien calificó como una “vergüenza” que los cantantes de RBD efectúen su gira de reencuentro solamente en algunas ciudades de Estados Unidos, Brasil y México.

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama… que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen”, manifestó recientemente Ronald Duarte en una de sus ‘Historias’ en Instagram.

En el mensaje, agregó: “Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”. Tras esas palabras, el artista luego compartió un meme con una frase donde criticó a sus excompañeros por dejar por fuera a la mayoría de localidades latinas: “‘I don’t speak Spanish’. Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.

Después de 15 años, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez volverán a subir a los escenarios este 2023 para el ‘Soy Rebelde Tour’, que se celebrará entre agosto y diciembre. El único ausente de la banda original será Alfonso ‘Poncho’ Herrera por motivos laborales.

Aunque ayer miércoles se anunciaron en el Instagram de RBD nuevas fechas para la gira, las presentaciones siguen siendo solo en Estados Unidos, Brasil y México, lo que ha decepcionado a los fanáticos.

En el post en la mencionada red social, algunos usuarios han comentado: “Latinoamérica se merece sus conciertos. Nosotros de Suramérica hicimos la historia de RBD. No es justo con los fans latinos que pongan tantas fechas en USA y a nuestros países nos dejen afuera de esto”, “Más fechas en Brasil y Latinoamérica”, “¿Y Europa? También en España estamos todos los de la generación RBD”.

