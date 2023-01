40 tiroteos masivos en Estados Unidos solo en 26 días: las espeluznantes cifras de este 2023

El 2023 comenzó con un aluvión de tiroteos masivos, masacres, víctimas y derramamiento de sangre en Estados Unidos, país donde hay más armas que personas. Durante estos 26 días de enero, los tiroteos masivos en Estados Unidos han acumulado cifras espantosas que han sido archivadas por Gun Violence Archive.

El conteo revela que en total ha habido 40 tiroteos masivos, más que cualquier otro mes de enero desde el 2014. La violencia armada en Estados Unidos se vivió desde el primer día del 2023, registrando 6 tiroteos masivos en Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte, Illinois y dos en Florida.

Hasta ahora, en total se han registrado 73 personas muertas en ataques masivos con armas de fuego en Estados Unidos, lo que también ha dejado cerca de 180 personas gravemente heridas.

Las masacres en Estados Unidos aterran a la población

El derramamiento de sangre por tiroteos masivos en Estados Unidos está alertando a la población, tomando en cuenta que no ha terminado el primer mes del año. El 4 de enero, un hombre de Utah, investigado, pero nunca acusado por una denuncia de abuso infantil en el 2020, asesinó a tiros a su esposa, su suegra y sus cinco hijos para después quitarse la vida.

Luego, durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar, un hombre armado mató a 11 personas e hirió a otras 9 en un tiroteo masivo en California, específicamente, en un salón de baile al este de Los Ángeles. Las autoridades indicaron que el asesino era un hombre de 72 años que habría elegido a sus víctimas para luego suicidarse.

Por si fuera poco, el lunes 23 de enero, ocurrió otro tiroteo masivo en California. El atacante, otro hombre adulto mayor de 66 años, mató a siete personas e hirió gravemente a al menos otra más, en Half Moon Bay, al sur de San Francisco.

“En la reunión del hospital con las víctimas de un tiroteo masivo cuando me llaman para informarme de otro tiroteo”, informó el gobernador de California, Gavin Newsom, a través de Twitter tras las masacres en Estados Unidos. “Tragedia tras tragedia”.

Violencia armada en Estados Unidos: las cifras del 2022

En el país se registró el primer tiroteo masivo del 2022 el 23 de enero. Para la misma fecha de este año, se han presentado al menos 39 tiroteos masivos de los cuales, seis han sido considerados como masacres con armas de fuego y han cobrado la vida de 39 personas.

Según el registro de Gun Violence Archive, la violencia armada en Estados Unidos para el 2022 dejó 648 tiroteos en el país. El promedio fue de más de 10 tiroteos en masa por semana.

Aunque no han publicado las cifras resumidas del 2022, los datos recogidos hasta diciembre indicaron que el número de muertos por tiroteos masivos en EE.UU. era de 640 y más de 2,500 heridos.

¡Impresionante! Esta es la cantidad de armas de fuego en Estados Unidos

Sin lugar a dudas, los tiroteos masivos en Estados Unidos se producen como un efecto colateral de la creciente cantidad de armas de fuego como propiedad privada. Según Small Arms Survey, una organización con sede en Suiza, para el 2018 había 393 millones de armas de fuego en Estados Unidos.

Se dice que hay 120 armas por cada 100 estadounidenses en el país, una estadística que para muchos es aterradora. La cifra no ha sido actualizada, pero no cabe duda de que el número sea mucho mayor, ya que han pasado casi 5 años desde la investigación y existe una gran cantidad de armas no registradas o “fantasmas”, sin número de series o impresas en 3D.

Quizás pueda interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.