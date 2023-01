Karol G y el hot dog de un fanático protagonizan escena viral en redes

(TELEMUNDO ALANTA).- La famosa cantante Karol G protagonizó una escena que se ha hecho viral en redes sociales al comerse el hot dog de un fanático.

La artista de reguetón, pop y trap latino estaba en una camioneta rodeada de fanáticos quienes habían acudido a ver su presentación en el festival Calibash en Los Ángeles, California, cuando ocurrió el divertido episodio.

Según se aprecia en un video republicado por la cuenta ‘KarolGOnStats’ en Twitter, justo cuando el vehículo empezaba a marcharse, la cantante de 31 años sacó sus manos por la ventanilla y aceptó el hot dog que un fanático al parecer le estaba mostrando.

“¿Para mí? Qué rico”, se escuchó decir a la llamada ‘Bichota’, quien no dudó en probarlo y, con mucho entusiasmo, le dio un mordisco al instante. De hecho, se llevó el hot dog y probablemente se lo terminó de comer en el camino.

Pero Karol G JAJAJAJAJA. 🤣

La reacción espontánea de Karol G generó centenares de comentarios de usuarios, quienes aplaudieron su humildad. En la publicación en Twitter, algunos de los mensajes fueron: “Qué grande la tipa. Grita: ¡es para mí! y ñamm”, “¿cómo no amarla?”, “Parece que viviera en Bogotá, aquí uno tiene hambre a toda hora”, “Qué bueno, quizás ella por ser artista no come de eso para mantener su figura y se le antojó de una y ñaum”, “Karol me representa, la comida no se niega”, “La artista que respeta a sus fans, aprendan pollitos”.

