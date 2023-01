¡Desde el inicio! Resumen de las temporadas del Señor de los Cielos y dónde verlas

Hace solo una semana pudimos disfrutar del gran estreno del Señor de los Cielos 8, el cual logró tener un rating de aproximadamente 1,623,000 televidentes, una cifra increíble para el prime time de Telemundo.

Hasta el momento, se han estrenado 5 capítulos de la 8va temporada del señor de los cielos, la cual se ha posicionado como una de las series favoritas de los latinos en Estados Unidos.

Si eres de las personas que no pudo comenzar a ver El Señor de los Cielos desde sus inicios y no tienes tiempo para ver las 7 temporadas anteriores ¡no te preocupes! Aquí te compartimos un pequeño resumen de todo lo que ha pasado en la trama hasta el momento.

Resumen de las 7 temporadas del Señor de los Cielos

Temporada 1

La serie del Señor de los Cielos inicia contando cómo fue la vida de Aurelio Casillas desde que perdió a su padre y tuvo que hacerse cargo de su familia.

Siendo el hermano mayor y teniendo a su madre en una edad avanzada, Aurelio se cansó de no conseguir el dinero que necesitaba, así que decidió ingresar al mundo del narcotráfico.

Primero comenzó como mandadero, pero pronto se convirtió en sicario, lo que le abrió el camino en esta industria hasta convertirse en “El Señor de los Cielos”, el reconocido narcotraficante.

Temporada 2

Después de ser descubierto por la policía, en esta temporada Aurelio decide cambiarse de cara en una clínica, pero, muchos creyeron que había fallecido, ya que, supuestamente era alérgico a la anestesia (incluso su madre lo creyó).

Aprovechándose de esto, el narco continuó operando en el anonimato y comenzó a apoyarse en su porte y belleza para seducir a las mujeres de gran poder del narcotráfico, hasta conseguir ser el único líder.

Temporada 3

Contrario a lo que muchos piensan, El Señor de los cielos no es intocable y la policía vuelve a dar con su paradero, esta vez lo atrapan y lo meten preso un búnker de la marina mexicana.

La policía hace hasta lo imposible para que Aurelio les dé los nombres de sus cómplices, pero no dice ni una palabra, así que continúan con la tortura. No obstante, al narco realmente no le duelen los golpes que recibe, sino estar lejos de su familia, de su hijo Heriberto y de Mónica Robles, el amor de su vida.

Temporada 4

Finalmente Aurelio Casillas consigue la libertad, pero no está conforme al tener que operar bajo las sombras y quiere más. Con su poder, logra poner a uno de sus títeres en la presidencia de México para poder traficar drogas hacia Estados Unidos sin problemas.

Sin embargo, esta vez el enemigo es su salud, sus riñones se enferman y debe poner una pausa sus negocios ilícitos, ya que su enfermedad avanza y requiere de un trasplante urgente.

Al darse cuenta de que ninguno de sus familiares es compatible, Aurelio va en búsqueda de todas las mujeres con las que estuvo, para ver si había tenido un hijo que pudiera donarle un riñón.

Temporada 5

En esta 5ta temporada del Señor de los Cielos, el amor vuelve a surgir, ahora Aurelio se enamora perdidamente de Emiliana Contreras y decide mudarse con ella a un rancho cerca de la sierra conocido como el “Triángulo Dorado”, entre los estados de Sonora, Sinaloa y Durango.

Pero, no todo es amor y pasión, el narcotraficante comienza a planear una guerra contra su sobrino Víctor, en la cual se derrama mucha sangre por la lucha del poderío.

Temporada 6

A pesar de que El Señor de los cielos siempre ha hecho gala de ser un gran cazador de enemigos, en esta 6ta temporada le toca volverse el fugitivo para evitar ser la presa de un temido capo colombiano apodado “El Cabo”.

Este capo de la droga ha venido para saldar una gran deuda, la muerte de su hijo, y lo hará a costa de lo que sea. Al final de la temporada, y de forma sorpresiva, Aurelio recibe un balazo cerca de la cien y queda en coma.

Temporada 7

Mientras grandes médicos contratados intentan despertar a Aurelio del coma, los Casillas dan su brazo a torser y crean una alianza con sus peores enemigos para poder sacar a Amado (el hermano de Aurelio) de la cárcel, luego de que haya tomado el control del cartel, ya que su hermano se encontraba luchando por su vida.

En su plan de rescate, las cosas se salen de control y se desata una guerra entre los gobiernos de México y Estado Unidos, así que el Cabo pone en pie su plan para vengarse de todos los Casillas.

En busca de soluciones, Amado y Diana, su pareja, se trasladan a Grecia para buscar nuevos aliados y socios que puedan fortalecer el cartel, pero, lamentablemente la mafia de Los Balcanes tiene otros planes. Finalmente el capo colombiano disfruta su venganza y Aurelio Casillas aparentemente muere.

Si estos resúmenes han atrapado tu atención, puedes ver El Señor de los Cielos online por peacocktv.com, allí encontrarás todos los capítulos de estas 7 temporadas.

¡Y recuerda! El Señor de los Cielos 8 estrena capítulos de lunes a viernes a las 9PM/8C por Telemundo y vía streaming por peacocktv.com ¡No te los pierdas!

