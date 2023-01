Pareja planeó asesinato suicidio en un hospital durante semanas

Daytona Beach, Florida (AP)-El plan había estado en proceso durante semanas: Ellen Gilland, de 76 años, le dispararía fatalmente a su esposo, Jerry, de 77 años, y luego se suicidaba. Pero después de dispararle en la cabeza en una habitación del hospital del piso 11, no pudo continuar con el resto.

En cambio, todavía armada, Gilland estaba en un enfrentamiento de cuatro horas con la policía hasta que los oficiales pudieron usar un explosivo no letal para distraerla y detenerla.

Eso es según el relato policial del tiroteo y sus consecuencias el sábado en un piso para pacientes con enfermedades terminales en AdventHealth Daytona Beach, cerca de la costa central de Florida.

La pareja eclosionó el plan hace tres semanas, dijo el jefe de policía de Daytona Beach, Jakari Young, en una conferencia de prensa durante el fin de semana. Durante una conversación, dijo, decidieron que si la enfermedad sin nombre de Jerry Gilland empeoró, “quería que ella terminara esto”.

“Aparentemente, el objetivo era que él lo hiciera, pero él no tenía la fuerza, por lo que ella tuvo que llevarlo a cabo”, dijo Young.

Entonces recurrieron a “un suicidio de asesinato en el que se suicidaba”, dijo el jefe de policía. “Pero ella decidió que no podía hacerlo”.

Después de escuchar un disparo de la habitación 1106, dos trabajadores del hospital entraron y vieron a Ellen Gilland sentada junto a la cama con su esposo sin responder en un charco de sangre. Señaló el arma a la pareja y les dijo que salieran de la habitación, que olía a la pólvora quemada, según un informe policial. Otro miembro del personal también ingresó y le dijeron que se fuera a punta de pistola.

Luego, los empleados comenzaron a evacuar a las personas de las habitaciones cercanas, según el informe. El jefe de policía lo llamó “una pesadilla logística” ya que la mayoría de los pacientes en el piso 11 estaban en ventiladores.

Después de que llegaron los oficiales, se alinearon en el pasillo con pistolas dibujadas hacia la puerta abierta de la habitación 1106. La policía gritó repetidamente: “¡Deja el arma!” Según el video de la cámara corporal de un oficial grabada unos 10 minutos después del rodaje.

“Dime qué está pasando. No queremos lastimarlo “, gritó un oficial. Otro le dijo a un colega: “De vuelta. Apoyo. Tenemos tiempo. No tenemos nada más que tiempo “.

Después de aproximadamente cuatro horas, los miembros del equipo SWAT utilizaron un dispositivo explosivo no letal para distraer a Ellen Gilland y entraron en la habitación. Intentaron usar una pistola eléctrica, pero no pudo someterla y ella disparó un tiro al techo. Luego dejó caer el arma y fue detenido, según el informe policial.

Gilland fue acusado el lunes de asesinato premeditado en primer grado y dos cargos de asalto agresivo con un arma mortal con la intención de matar, y permaneció encarcelado sin fianza. Su defensor público designado por la corte no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

Los vecinos de Gillands tampoco respondieron a los mensajes telefónicos el martes.

“Es una circunstancia trágica”, dijo el jefe de policía, “porque solo muestra que ninguno de nosotros es inmune a los juicios y tribulaciones de la vida”.

