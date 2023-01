Osmel Souza abrió su corazón y confesó intimidad en ‘La Casa de los Famosos’

(TELEMUNDO ALANTA).- El famoso empresario y diseñador de modas Osmel Souza abrió su corazón en un reciente episodio de ‘La Casa de los Famosos’ y reveló una de sus realidades más íntimas.

Al conversar con unos compañeros en el exitoso reality show de Telemundo, el llamado ‘Zar de la belleza’ sorprendió al contar que nunca ha besado a una mujer en la boca.

Aunque Osma Souza no suele hablar en público sobre esta parte íntima de su vida, en esta ocasión confesó que nunca ha tenido una relación sentimental con una mujer y que, además, desde muy pequeño sabía cuál era su orientación sexual.

“Desde que yo era chiquito, ya me gustaban las cosas de las misses. Yo quería vestirme de Rapunzel”, expresó el expresidente del Miss Venezuela antes de afirmar que “jamás” ha besado a una mujer en la boca.

La cuenta de ‘Telemundo Realities’ publicó un fragmento del episodio emitido el viernes en Instagram, donde centenares de usuarios han comentado la declaración.

“Me encanta Osmel. Él tiene una forma de ser peculiar, quizás a muchos no les agrade, pero a mí me encanta, jajaja”, “Debió responder como Juan Gabriel: ‘lo que está a la vista no se pregunta’, ... eso me parece una pregunta impertinente”, “Lo que no lograron los periodistas, hacer que Osmel hablé de su vida privada, los famosos sí. Es que son chismosos, pero duro jajaja”, “Creo el único sincero será Osmel”.

Los episodios de ‘La Casa de los Famosos’ se transmiten de lunes a viernes a través de Telemundo, a las 7.00 de la noche. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de seguir los capítulos a través de un acceso exclusivo 24/7 sin filtros en LaCasadelosFamosos.com, donde se muestra todo lo que registran las cámaras y micrófonos escondidos.

Además, el reality es transmitido por la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store. Y los episodios también están disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock. Los televidentes también pueden seguir el programa en el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento para conectarse en vivo 24/7, además de recibir contenido exclusivo. El público puede unirse a la conversación a través de las redes sociales Instagram, Facebook, y Twitter vía @Telemundo y @TelemundoRealities, con las etiquetas #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.