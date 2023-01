(TELEMUNDO ALANTA).- ¡Ya es oficial! Cinco de los seis integrantes de la aclamada banda mexicana RBD volverán a cantar juntos este 2023 en una gira internacional que ahora está siendo criticada por sus fanáticos por dejar por fuera a la mayoría de países latinoamericanos en los que se presentaron en el pasado.

En la noche del jueves 19 de enero, RBD anunció a través de su página oficial y redes sociales que los únicos tres países donde actuarán, al menos hasta ahora, son Estados Unidos, Brasil y México, donde culminará el ‘Soy Rebelde World Tour’ en diciembre. Una de las presentaciones en Estados Unidos será en Atlanta el 24 de septiembre.

El tour significará el reencuentro de Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann, quienes entre 2004 y 2006, junto al ahora ausente Alfonso ‘Poncho’ Herrera, se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la telenovela juvenil ‘Rebelde’, de la que se derivó la banda RBD.

La venta de los boletos para el ‘Soy Rebelde World Tour’, que arrancará en agosto, saldrá en preventa del martes 24 al jueves 26 de enero y, al público en general, el viernes 27.

En la siguiente imagen podrás ver todas las ciudades donde se presentará RBD:

¡Oficial! RBD anuncia lugares de su gira internacional y desata críticas por dejar a muchos por fuera (Página web de RBD)

Tras el anuncio, algunos fanáticos se han mostrado decepcionados porque la agrupación no actuará en más países de Latinoamérica, donde los esperaban ansiosos. En la más reciente publicación en la cuenta en Instagram de RBD se pueden leer los mensajes: “¿Y Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y España? Es una injusticia, al menos den una razón de por qué nos dejaron fuera de esa manera”, “No tiene sentido que no vengan a Latinoamérica, para eso ni regresaban, la verdad”, “Cantan en español y priorizaron USA”, “Muy innecesario 21 eventos y que no sean de Latinoamérica. Exijo renovación de fechas y lugares”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.