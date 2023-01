Cazzu, la novia de Christian Nodal, fue abucheada en concierto y respondió con groserías

(TELEMUNDO ALANTA).- La famosa rapera Cazzu, novia del cantante de regional mexicano Christian Nodal, se molestó por ser abucheada en un concierto en su natal Argentina y le respondió al público con groserías. El peculiar suceso fue grabado por los presentes y compartido en redes sociales, donde se hizo viral.

La escena ocurrió recientemente en la cuarta edición del Festival Bum Bum, que se celebró en Córdoba, Argentina, donde algunos asistentes le gritaron a la artista que dejara el escenario, pero ella se disgustó y les contestó mencionando algunas groserías.

De acuerdo con reportes locales, miembros del público estaban ansiosos por ver la presentación de la figura principal del festival, que era el compositor ‘La Mona Jiménez’, por lo que querían que Cazzu dejara de cantar.

Sin embargo, a la intérprete de ‘Maléfica’ no le cayeron bien esas expresiones e interrumpió una de sus canciones para confrontar a quienes la abucheaban. Entonces, les pidió respeto, pero también dijo varias groserías.

“Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen ‘ándate’. Soy una señora, me tenés que respetar”, exclamó Cazzu.

En su respuesta a sus críticos, también manifestó: “Hay que tener un montón de hue*** para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los hue***. Me paro orgullosa acá y al que no le gusta, ya fue”.

