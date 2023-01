Alicia Machado dijo que prefería ser guapa que inteligente

(TELEMUNDO ALANTA).- La coronación de R’Bonney Gabriel, de Estados Unidos, como Miss Universo, que dejó a la venezolana Amanda Dudamel con el segundo lugar, también fue comentada por la exreina Alicia Machado, quien criticó el alto nivel de exigencia académico requerido a las participantes.

En una transmisión en directo en sus redes sociales, la venezolana Alicia Machado criticó la “presión” a la que son sometidas las misses para demostrar un profundo nivel académico.

“Yo vi hoy a todas esas chiquitas ahí, concursando, muchachitas tan jóvenes, y tú las ves: que tengo esta carrera, que hablo siete idiomas, tres títulos universitarios… ¿en qué tiempo hicieron tantas cosas?”, manifestó Alicia Machado ante la cámara.

A su vez, agregó: “La presión que hay ahorita para convertirnos en eruditos. Entonces, ajá, bellísimas, preciosísimas, divísimas, cultisímas, talentosísimas, preparadísimas, pero solas, solas”.

En ese sentido, la ex Miss Universo 1996 afirmó que prefiere ser halagada por su físico que por su conocimiento al argumentar: “Ya a los hombres les da miedo siquiera decirte un piropito en la calle: ‘ay, qué bonitas tus piernas’. Yo prefiero que me digan qué bonitas nalgas tengo, qué bonitas piernas tengo, un hombre bien bello, que me diga qué guapa estás Machado, a que me diga: ‘ay, qué inteligente eres Machado’. No señores, por favor, seamos realistas”.

Al final de la transmisión, la también presentadora televisiva dejó claro que las candidatas sí deben estar preparadas académicamente, pero sin la exigencia de poseer un extenso currículo que solo les sumará más presión para aspirar al codiciado título de Miss Universo.

