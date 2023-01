Miss Universo: así luce la nueva reina R’Bonney Gabriel sin maquillaje

(TELEMUNDO ALANTA).- R’Bonney Gabriel logró el noveno título de Miss Universo para Estados Unidos el sábado por la noche al superar a Miss Venezuela Amanda Dudamel. Y, al mostrarse sin maquillaje, no podría haber dudas de su natural belleza.

La 71ª edición del certamen fue celebrada en Nueva Orleans, con 84 concursantes internacionales. Miss República Dominicana Andreína Martínez fue la segunda finalista. En una noche llena de momentos emotivos y mensajes de activismo, Gabriel se destacó por su aplomo en el escenario. Para asegurar su triunfo, Gabriel tuvo que responder cómo trabajaría para demostrar que Miss Universo es una organización progresista y que empodera a las mujeres, reseñó la agencia de noticias Associated Press (AP).

Miss USA R'Bonney Gabriel reacciona al ser coronada Miss Universo urante la ronda final de la 71a edición de Miss Universi en Nueva Orleans el sábado 14 de enero de 2023. (Foto AP/Gerald Herbert) (Gerald Herbert | AP)

“La usaría para ser una líder que transforma”, dijo. “Durante 13 años he usado la moda como una fuerza de cambio. En mi industria trabajo con materiales reciclados para hacer mis prendas. También he dado clases de costura con mujeres que han sobrevivido a la violencia doméstica y el tráfico de personas. Es muy importante invertir en otros, invertir en nuestra comunidad y usar tu talento único para hacer una diferencia”.

La joven de 28 años trabaja en la casa de modas sin fines de lucro Magpies & Peacocks de Houston, con la que busca usar la moda como “una fuerza para el bien” a través de la sostenibilidad y el impacto en las comunidades. Otro de sus momentos destacados llegó cuando respondió qué cambiaría al concurso, que recientemente cambió sus reglas para permitir que participen madres y mujeres casadas. Gabriel dijo que aumentaría el límite de edad, indicó el reporte de AP.

“Yo tengo 28 y ese es el límite para participar. Creo que la edad no nos define, no es algo de mañana, no es de ayer, el momento es ahora, es un tema de la actualidad”, manifestó.

Gabriel es de origen filipino y su misión es que las mujeres y las niñas se vean reflejadas en ella y se sientan inspiradas para lograr sus metas siendo fieles a su esencia. Su triunfo, quien sucede a Miss Universo Harnaaz Sandhu, es el primero de Estados Unidos desde que Olivia Culpo conquistara la corona de Miss Universo en 2012. Los otros títulos de Miss Universo para las representantes estadounidenses fueron en 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995 y 1997, precisó AP.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. (Foto AP/Gerald Herbert) (Gerald Herbert | AP)

En la cuenta en Instagram de Gabriel, se puede ver una ‘selfie’ donde luce sin maquillaje y con la piel fresca en una calle soleada, por lo que usa una gorra. La fotografía es prueba de la belleza natural de la nueva reina universal.

Por otra parte, mencionó AP, Venezuela se quedó muy cerca de empatar los títulos de Miss Universo de Estados Unidos y por ahora se mantiene como el segundo país con más ganadoras al sumar ocho triunfos, incluyendo los cetros consecutivos de Dayana Mendoza y Stefanía Fernández en 2008 y 2009.

