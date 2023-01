“Solo mantén la calma”: Un niño de 5 años es arrancado de su madre por una corriente

LOS ÁNGELES (AP) — Lindsy Doan no pensó que el agua que fluía sobre el cruce del arroyo en San Marcos Road era más profunda de lo normal cuando trató de navegar en su camioneta mientras conducía a su hijo de 5 años a la escuela.

Pero el arroyo,lleno por la lluvia de las épicas tormentas invernales de California, era mucho más alto y fluía más fuerte de lo que ella esperaba. Doan maldijo cuando perdió el control de la dirección y el Chevy Traverse de 4,300 libras (1,950 kilogramos) fue sacado de la carretera y aplastado contra un gran árbol.

“Mamá, está bien”, le aseguró su hijo, Kyle, desde el asiento trasero. “Solo mantén la calma”.

Fueron las últimas palabras que el niño le dijo a su madre antes de que sus dedos se soltaran de los de ella y fuera arrastrado el lunes en la costa central de California, cerca de Paso Robles.

“Ayer llegué al punto en que creo que me quedé sin lágrimas”, dijo Doan a The Associated Press. “Simplemente ya no sé qué esperar. Quiero decir, he intentado hacer una búsqueda en Google: ¿Cuánto tiempo puede un niño no comer? ¿Cuánto tiempo pueden estar con la ropa mojada? … Estamos preocupados porque no sé si van a poder encontrarlo”.

Más de 100 personas, incluidas tropas de la Guardia Nacional, equipos de buceo, buscadores que usan perros y drones y personas que rebuscan entre montones de madera flotante a la altura de los hombros en las orillas de San Marcos Creek buscaron a Kyle por tercer día el miércoles. Hasta ahora, solo han encontrado uno de sus zapatos Nike azules y grises.

Las tormentas que han azotado implacablemente a California desde finales del año pasado se han cobrado al menos 18 vidas. La mayoría de las muertes han sido causadas por la caída de árboles y por personas que manejan en caminos inundados.

Kyle figuraba como desaparecido.

Con una hermana en la escuela secundaria y un hermano en la universidad, es el bebé de su familia y le encanta ser el centro de atención.

“Definitivamente lo aprovechó”, dijo su madre. “Le encanta hacer reír a todos. Quería hacer sonreír a todos. Le encanta complacer a la gente”.

Cuando las vacaciones llegaron a su fin, Kyle estaba emocionado de regresar al jardín de infantes el lunes en la escuela primaria Lillian Larsen, dijo su madre. Era el primer día que le iban a permitir jugar sin restricciones después de recuperarse de una fractura en la pierna que requirió tres cirugías y tenía muchas ganas de ver a sus amigos.

Doan, una maestra de educación especial en la escuela, estaba menos entusiasmada y deseaba tener unos días libres más mientras tomaba el camino de regreso desde su casa cerca de Paso Robles.

Durante la mayor parte del año, el arroyo que corre a lo largo de San Marcos Road es como tantos ríos y arroyos de California: una banda sinuosa de arena que solo fluye con las lluvias de invierno y primavera. Cuando fluye, a menudo es bastante fácil conducir a través de las aguas poco profundas que discurren sobre la carretera en algunos lugares.

La familia Doan condujo la misma ruta el domingo hasta una parada de camiones en la autopista 101, chapoteando en las aguas sin incidentes.

Cuando Doan se acercó al lunes bajo una lluvia ligera, no hubo cierres de carreteras y no pensó que se viera diferente al día anterior.

“Pero tan pronto como toqué fondo, mi auto comenzó a derrapar y me di cuenta de que no era lo mismo”, dijo. “Fue completamente diferente”.

Scotty Jalbert, gerente de servicios de emergencia del condado de San Luis Obispo, dijo que los cruces de ríos pueden ser engañosos y que las personas pueden tener problemas después de vadearlos con éxito varias veces. Tan solo 6 pulgadas (15 centímetros) de agua es suficiente para derribar a una persona e incluso puede desviar un automóvil de su curso si se mueve rápidamente.

“Usamos el término, ‘Date la vuelta, no te ahogues’”, dijo Jalbert. “Con esta tragedia, cuando los socorristas llegaron al lugar, el agua estaba sobre el vehículo. Obviamente, ese tipo de energía va a causar una mala situación”.

Jalbert dijo que alguien atrapado en un automóvil que toma agua debería salir si puede y subirse al techo, si es posible.

Neil Collins y su esposa, Danielle, dueños de un huerto en San Marcos Road, habían bajado al arroyo esa mañana para ver si podían cruzar las aguas de la inundación.

Cuando vio olas de agua marrón fangosa y el flujo constante que arrastraba ramas de robles y sicomoros río abajo, dijo: “Esto no va a terminar bien para nadie”.

En 15 minutos, su predicción se había hecho realidad.

Después de que el automóvil de Doan se detuvo contra los árboles, comenzó a llenarse de agua, por lo que decidió abandonarlo. Las ventanas no bajaban, pero pudo abrir la puerta y abrazar un árbol. Con la corriente bloqueando la puerta trasera cerrada, le dijo a Kyle que dejara sus pertenencias y se subiera al asiento delantero.

“No me importa tu mochila”, dijo. “Solo quiero que vengas a mí”.

Ella fue capaz de agarrar su mano pero su agarre era tenue y la corriente barrió a Kyle alrededor del otro lado del árbol.

“Pude sentir sus dedos deslizándose de los míos”, dijo.

Cuando el agua los separó, soltó el árbol para tratar de alcanzar a su hijo, que no sabía nadar.

“Vi su cabeza como flotando y me miraba porque iba hacia atrás”, dijo. “Estaba tratando de mantener mi cabeza fuera del agua, pero las corrientes me empujaban hacia abajo. Y después de un tiempo no vi a Kyle ni lo que estaba pasando”.

Collins no vio a Doan conducir hacia el arroyo. Pero sus gritos llamaron su atención.

“Miré a mi esposa y dije: ‘Eso suena como un humano’”, dijo. “Escuché un segundo grito y corrí río arriba”.

En un invierno típico, el río puede llegar a la cintura, pero supuso que tenía hasta 12 pies (3,6 metros) de profundidad y cuatro veces su ancho cuando estaba corriendo.

Después de ver a Lindsy Doan luchando por mantenerse a flote, Collins notó otro cuerpo flotando en medio del arroyo y pensó que parecía sin vida. Así que se concentró en Doan, que estaba más cerca de la orilla.

Corrió junto a ella río abajo mientras su esposa llamaba al 911 y algunos trabajadores del huerto traían una cuerda. Eventualmente, Doan logró agarrar algunas ramas de los arbustos bajo el agua y Collins y su tripulación le arrojaron una línea de vida.

Doan estaba histérico cuando llegó a la orilla, dijo Collins. Fue solo entonces que se dio cuenta de que la otra figura que pasaba era su pequeño niño.

Si Doan hubiera flotado otros 91 metros (100 yardas), no está seguro de haber podido ayudarla. Un terraplén y una cerca de alambre de púas le habrían impedido correr junto a ella.

“El tiempo se estaba acabando”, dijo.

Brian Doan, el padre de Kyle, está agradecido de que salvaran a su esposa. Él no la culpa por conducir esa ruta y piensa que ella hizo lo correcto para tratar de salvar a su hijo.

Lindsy Doan no puede dejar de dudar de sí misma.

“En el fondo de tu mente, es como, ‘Bueno, ¿y si, y si, y si me diera la vuelta y volviera por el otro lado?’”, dijo. “¿Qué pasaría si, qué pasaría si hubiera decidido: ‘Oye, ya sabes, no sigamos por este camino este día?’ No sé si eso alguna vez va a desaparecer”.

Cuando se le preguntó qué podría decirle su hijo en este momento, Doan respiró hondo y ordenó sus pensamientos antes de decir que Kyle siempre quiso que su familia fuera feliz y se sintiera bien.

“Tal vez diría algo como... ‘No hay nada que puedas hacer, mamá, está bien. Todo estará bien.”

La investigadora de AP Jennifer Farrar contribuyó desde Nueva York.