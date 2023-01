Dani Alves es investigado por agresión sexual: ¿Será culpable el exjugador del FC Barcelona?

El jugador brasileño Dani Alves está siendo investigado en Barcelona, España, debido a una denuncia que lo imputa como presunto abusador sexual, pero, ¿será real esta acusación?

Según las fuentes, un juzgado de Barcelona abrió una investigación en contra del futbolista, ya que una mujer asegura que Dani Alves la agredió sexualmente en un club nocturno de Barcelona el pasado mes de diciembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informo en un comunicado: “Se abrió una investigación por un presunto delito de agresión sexual a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer contra un futbolista”.

Si bien el comunicado no especificó el nombre del imputado, horas después se dio a conocer que el exjugador del FC Barcelona y Juventus, Dani Alves, era el objeto de la investigación.

Acusan a Dani Alves de agresión sexual: ¿Qué dice la denuncia?

La policía catalana dijo que había recibido una acusación el 2 de enero de parte de una mujer que aseguraba que Alves la había tocado de manera inapropiada.

De esta manera, se dijo que la supuesta agresión sexual tuvo lugar en un popular club nocturno de Barcelona durante la noche del 30 al 31 de diciembre. Según informes de los medios españoles el jugador fue acusado de meter las manos en los pantalones de la mujer.

Asimismo, el futbolista de 39 años, ha confirmado que estaba en el club nocturno en ese momento, pero ha negado haber actuado mal y le dijo a la televisión privada española Antena 3 que “nunca había visto” a la mujer que lo acusa.

En la entrevista comentó: “Estuve ahí, en ese lugar, con más gente divirtiéndose. Todo el mundo sabe que me encanta bailar y pasar un buen rato pero sin invadir el espacio de los demás, ¿cómo podría hacerle eso a una mujer? No”.

Alves, quien ahora milita en el Pumas UNAM de México, estuvo en Barcelona de vacaciones luego de su participación en la Copa del Mundo con Brasil en Qatar.

Acusaciones contra Dani Alves: Su esposa reacciona ante la denuncia

La modelo Joana Sanz, quien contrajo matrimonio con el futbolista brasileño en 2017, respondió a las fuertes acusaciones y defendió a su esposo asegurando que es un hombre muy respetuoso.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó el respeto”.

Además señaló: “Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Se espera que el juzgado de Barcelona concluya la investigación y dé a conocer si realmente el jugador es culpable de las acusaciones que se le imputan.

