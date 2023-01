Adal Ramones será papá a sus 61 años y envía contundente mensaje a quienes lo critican

(TELEMUNDO ALANTA).- El famoso presentador televisivo Adal Ramones envió un claro mensaje a quienes lo han criticado porque se convertirá una vez más en papá, pero ahora a sus 61 años.

El también actor mexicano anunció a finales de diciembre que esperaba un hijo junto a su pareja Karla de la Mora, de 36 años, y aunque recibió muchos comentarios positivos, también obtuvo algunas críticas, y fue a estas últimas personas a quienes respondió.

En una entrevista ofrecida a un programa de espectáculos de México, Adal Ramones, quien ya tiene tres hijos, expresó: “No la dudé, no me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital gracias a Dios. Espero seguir con mucha salud y con mucha energía, pero me quité el egoísmo de decir ‘¿a mi edad? Primero, sí, me gusta ser papá y estarán felices mis hijos con otro hermano, y Karla estará feliz y con Cristóbal bajo el mismo techo, tener un hermano, porque tiene dos, pero no bajo el mismo techo, dije que claro que sí”.

Al referirse a quienes lo critican por tener un bebé a sus 61 años, manifestó: “Imagínate que yo vaya y le toque a alguien y le diga: ‘oye, descubrí que usted me escribió y me dijo que por qué a mi edad, que ya sería mi nieto, a usted qué carajos le importa’. Imagínate que yo fuera casa de cada uno de ellos a reclamarles”.

A su vez, agregó. “Lo digo honestamente, no leo los comentarios desde hace muchos años, no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni de nada, entonces eso no me afecta. Yo creo que es para vivir más en paz, porque si hacen comentarios, pues que con su pan se los coman”.

En la entrevista, el reconocido comediante acotó que el bebé que está en camino fue planeado, por lo que ambos estaban claros en sus deseos. “Fue un bebé planeado, ya sea que vaya a ser niño o niña, pero es planeado. Karla, cuando éramos novios, me dijo: ‘Ya nada más tendremos un bebé’, cuando ya hablábamos de boda, ‘porque tú ya tienes dos y van a querer a nuestro hijo”.

Adal Ramones alcanzó fama internacional al conducir el exitoso programa ‘Otro Rollo’, que se emitió de 1995 hasta 2007. También ha sido presentador de ‘Bailando por un sueño’, ‘Cantando por un sueño’, ‘Teletón’ y ‘La Academia’, entre otros programas.

