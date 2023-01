Un cliente disparo fatalmente a un ladrón en una taquería de Houston

HOUSTON, Texas (Telemundo Central Texas) - La policía anunció el lunes 9 de enero que el hombre que disparó fatalmente a un ladrón armado en un restaurant mexicano se reunió con detectives de la policía y, aunque no se presentaron cargos, el caso será remitido a un gran jurado.

La policía no identificó al hombre de 46 años porque actualmente no enfrenta cargos. El cliente disparó y mató al ladrón armado, identificado por la policía el lunes como Eric Eugene Washington, de 30 años, en The Ranchito #4 alrededor de las 11:30 la noche del jueves 5 de enero.

Testigos dijeron a la policía que un hombre con un pasamontañas entró en el restaurante y apuntó con una pistola a los clientes, exigiendo su dinero.

Mientras el sospechoso recogía el dinero, uno de los clientes sacó su propia arma y le disparó al sospechoso varias veces, matándolo, dijo la policía.

Luego, el tirador recuperó todo el dinero robado del ladrón y devolvió el dinero a los otros clientes antes de huir de la escena.

Cuando llegaron los primeros en responder, declararon que Washington había muerto en la escena.

La semana pasada, la policía de Houston pidió la ayuda del público para identificar al tirador. La policía dijo que el hombre se reunió con los detectives de homicidios el lunes.

“Dado que el hombre no está arrestado ni acusado, su nombre no se revela en este momento”, dijo la policía.

Se insta a cualquier persona que haya presenciado el tiroteo a que se reúna con los detectives de homicidios para brindar una declaración.