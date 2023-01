“Me van a extrañar”: Bad Bunny cambia su Instagram a privado

(TELEMUNDO ALANTA).- Luego de la enorme polémica que se desató porque el famoso reguetonero Bad Bunny le arrebató el celular a una fanática y lo arrojó al aire, ahora decidió colocar como privada su cuenta de Instagram, donde posee casi 50 millones de seguidores.

No se sabe con exactitud si la reciente acción del intérprete de ‘Titi me preguntó’ tiene que ver con el gesto que él tuvo con una fan en República Dominicana y por el que ha recibido un sinfín de críticas de usuarios e incluso artistas, pero lo cierto es que desde ayer lunes su Instagram ya no está abierto al público.

Difunden nuevo video de Bad Bunny donde le arrebata el celular a otro fan (Instagram)

Además, en el perfil de su cuenta en Twitter el cantante también publicó el lunes un breve pero enigmático mensaje que dice: “Me van a extrañar…”. Y tras esas palabras, algunos usuarios han comentado en la última publicación de Bad Bunny: “Cualquiera puede estar en la cima, pocos permanecer y dejar huella en para historia”, “¿Por qué te vamos a extrañar, @sanbenito, porque te equivocaste y ¿no te lo apoyaron?”, “Oye Benito, qué te costaba decir: ‘Lo siento, no puedo tomar fotos ahora porque estoy con mi familia, pero es un gusto conocerlos’”,

Hace unos días, Bad Bunny también borró el mensaje de Twitter donde justificó por qué le arrebató y lanzó el celular a la fan en República Dominicana al decir: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE”.

Fanáticos alrededor del mundo siguen a la espera de algún pronunciamiento del artista sobre todos los controversiales sucesos con los que ha arrancado el año.

