(TELEMUNDO ALANTA).- El actor Adam Rich, quien protagonizó la exitosa serie televisiva ‘Eight is Enough’ cuando era niño, murió a sus 54 años.

Rich murió el sábado en su casa de Los Ángeles, California. Alguien entró a su vivienda y halló a la exestrella infantil sin vida, contó un familiar a TMZ.

La policía indicó que no hubo hay indicios de que se haya cometido alguna acción delictiva, reseñó el New York Post el domingo. La agencia de noticias Associated Press (AP) también reportó que la causa de la muerte estaba bajo investigación, pero no se consideró sospechosa.

Muere a sus 54 años el actor Adam Rich, exestrella infantil de la televisión. Foto: AP (NICK UT | AP)

Rich interpretó a Nicholas Bradshaw, el hijo menor del clan Bradford, en la exitosa serie ‘Eight is Enough’, de 1977 a 1981. Otros de sus créditos incluyen ‘Code Red’ en 1981 y ‘Dungeons and Dragons’ en 1983, detalló el referido medio.

El Post también mencionó que VH1 clasificó a Rich en el puesto 73 en su lista de las 100 mejores estrellas infantiles de la televisión estadounidense. Rich se retiró de la actuación en la década de 1980 después de declarar que odiaba ser el centro de atención.

El Post contactó a la familia del artista para emitir comentarios, pero no obtuvo respuesta. “La vida es para vivirla, y la vivo al máximo todos los días”, solía decir Rich.

AP acotó que Rich tuvo una carrera actoral limitada después de ser protagonista a los 8 años como Nicholas Bradford, el menor de ocho hijos, en la exitosa serie dramática de ABC.

Betty Buckley, quien interpretó a su madrastra en el programa, dijo en Instagram que estaba sorprendida al enterarse de la muerte el domingo y se refirió a Rich como una “luz”, su “joven amigo” en el set y amigo fuera de las cámaras desde entonces.

“Lo adoraba y me encantaba trabajar con él”, dijo Buckley, quien publicó fotos del show donde los dos aparecían juntos en un columpio, a caballo y con su brazo alrededor de él mientras dormía. “Era tan dulce, divertido, fresco y natural. Nos trajo mucha alegría a todos nosotros en el programa y a nuestra audiencia”.

La vida pública de Rich después del estrellato fue similar a la de otros niños actores cuyas carreras prometedoras se descarrilaron más tarde por las drogas y el alcohol, y los enfrentamientos con la ley, reseñó AP.

El actor fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en 2002 después de casi golpear una patrulla de la Patrulla de Caminos de California estacionada en un carril de la autopista cerrado por mantenimiento. Fue arrestado en abril de 1991 por intentar entrar a una farmacia y en octubre de ese año por presuntamente robar una jeringa llena de droga en un hospital donde estaba siendo tratado por una luxación de hombro, explicó la menciona agencia informativa.

