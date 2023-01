¿Habrá gira de RBD tras embarazo de Maite Perroni? Aclaran lo que sucederá

(TELEMUNDO ALANTA).- Una de las mejores noticias del entretenimiento latino para cerrar el 2022 fue el anuncio de la gira del reencuentro del grupo musical RBD en este 2023 y, tras darse a conocer hace unos días el embarazo de Maite Perroni, una de sus integrantes, muchos fanáticos se preguntaron si los planes aún se mantendrían.

La actriz y cantante Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar revelaron que esperaban a su primer hijo a través de un emotivo video publicado en el Instagram de ambos el viernes 6 de enero, Día de Reyes.

“¡Feliz Día de Reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”, expresó Maite Perroni en la descripción de la publicación, que superó las 500 mil reacciones.

En el video se observan las manos de Maite Perroni al momento de cortar un trozo de pan en donde aparece el mensaje: “ahora somos tres”. Luego, sacan una carta de una bota navideña que tiene un signo de interrogación y donde se lee: “Andrés y Maite dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad, ¡van a ser papá y mamá!”.

a tour segue viva!!! guillermo curtindo tweets sobre a turnê e a maite respondeu um comentário “vem com tudo” 😂🙏 pic.twitter.com/PuYD0qqQtP — Bea ⋆ fan account rbd (@byafvt) January 7, 2023

Y aunque la noticia fue gratamente recibida por sus fanáticos, también ocasionó que algunos dudaran de los planes de RBD este año. Sin embargo, las dudas parecieron ser disipadas y, para la felicidad de sus seguidores, todo sigue en pie.

De acuerdo con un reporte de E! News, el productor de RBD, Guillermo Rosas, comentó en una publicación de Twitter que la gira seguiría en marcha.

“Lo de Maite no va a cambiar los planes de RBD, ellos ya sabían que Maite estaba embarazada y si continuaron con los planes que se vienen del grupo es porque @maiteperroni aceptó y no me sorprendería”, se leyó en la cuenta de fans @RBD24HorasArg en Twitter citada por el referido medio. “Maite siempre fue una mujer valiente y trabajadora… no se preocupen rebeldes”, agregó.

