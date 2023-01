Tiroteo cerca del rodaje del video musical del rapero French Montana dejó múltiples heridos

(TELEMUNDO ALANTA).- Un tiroteo se desató cerca de donde el rapero French Montana, quien resultó ileso, estaba filmando un video musical, lo que dejó múltiples heridos en el estacionamiento de un centro comercial del sur de Florida en la noche del jueves.

Varios testigos dijeron a los periodistas que el video musical involucraba al rapero de 38 años y que él resultó ileso. Su publicista no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios el viernes y la policía no confirmó que el cantante estaba presente, indicó la agencia de noticias Associated Press (AP).

No quedó claro de inmediato cuántas personas recibieron balazos alrededor de las 8.00 de la noche el jueves, pero el diario local Miami Herald citó a una fuente policial que detalló que hasta 10 personas resultaron heridas. El tiroteo ocurrió afuera de The Licking, un restaurante de un centro comercial en Miami Gardens.

Los investigadores indagaban los informes de que se estaba filmando un video musical en el restaurante, dijo la jefa de policía de Miami Gardens, Delma Noel-Pratt. “Creemos que es un incidente aislado”, mencionó.

La portavoz de la policía de Miami Gardens, Diana Gourgue, dijo a los periodistas que no podía confirmar los reportes de que hasta 10 personas habían resultado heridas y dijo que “en este momento son solo múltiples víctimas las que resultaron heridas”. Agregó que se desconocía la condición de los heridos, pero no hubo muertes.

Una gran multitud se había reunido afuera del restaurante en el momento del tiroteo, acotó.

El departamento de policía no devolvió las llamadas el viernes en busca de una actualización del reporte. Un trabajador del restaurante manifestó ayer que no había nadie disponible para hablar sobre el tiroteo. Un letrero en la puerta decía: “No se permiten armas de fuego ni armas en esta propiedad”.

CED Mogul, un rapero de Miami, contó a los periodistas que el tiroteo ocurrió después de que a alguien le robaran el reloj Rolex y las llaves del auto. Comentó que se suponía que el video se filmaría en un restaurante KFC cercano, pero se trasladó después de que sucediera un altercado. El jefe de policía de la ciudad dijo a los periodistas que los productores del video no habían obtenido los permisos necesarios para la grabación.

El rapero French Montana recibió un disparo en la cabeza y resultó gravemente herido en 2003 cuando dos hombres armados abrieron fuego frente a un estudio de grabación en la ciudad de Nueva York. Uno de los pistoleros disparó accidentalmente al otro, matándolo.

French Montana, quien nació en Marruecos y cuyo verdadero nombre es Karim Kharbouch, es mejor conocido por su álbum de 2017 titulado ‘Jungle Rules’ y su sencillo principal ‘Unforgettable’, que llegó al Top 10 en la lista Hot 100 de Billboard.

