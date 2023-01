Noah Schnapp, actor de ‘Stranger Things’ se declara públicamente gay

(TELEMUNDO ALANTA).- El actor Noah Schnapp, una de las estrellas de la aclamada serie ‘Stranger Things’, de Netflix, se declaró públicamente gay.

Schnapp compartió un video en TikTok donde manifestó: “Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que ellos dijeron fue: ‘lo sabemos’”.

El mensaje lo difundió usando un audio de alguien más que decía: “¿Sabes lo que nunca fue? Tan grave. Nunca fue tan grave. Francamente, nunca será tan grave”.

El actor interpreta al personaje Will Byers en la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix llamada ‘Stranger Things’, en cuya más reciente temporada se mostraron más señales de que era gay.

En la serie, Will está secretamente enamorado de su mejor amigo, Mike (Finn Wolfhard), y es por eso que Schnapp hizo referencia a la sexualidad de Will en la descripción de su video de TikTok al escribir: “Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba”.

La sexualidad de Will ha sido una pregunta para los fanáticos de ‘Stranger Things’ a lo largo del programa, especialmente cuando Mike le dijo a su amigo en el fragor de una discusión: “No es mi culpa que no te gusten las chicas”. En ese entonces, el actor Schnapp se mantuvo tímido sobre el tema.

Cuando se lanzó la cuarta temporada, volumen 1, en Netflix, Schnapp habló con la revista People sobre cómo los espectadores verían a Will de manera diferente ahora, indicó The Hollywood Reporter.

“Siento que la gente está acostumbrada a verlo pelear contra un monstruo o luchar con el lado sobrenatural de Stranger Things. Pero esta temporada, se trata más de sus luchas personales y las luchas con su identidad, y creo que es interesante que la audiencia vea eso”, expresó en aquel momento.

En el penúltimo episodio de la cuarta temporada, volumen dos, Will toma un momento emotivo para profesar su amor por Mike, pero finge que está hablando desde el punto de vista de Eleven (Millie Bobby Brown), no desde el suyo propio. En la escena, él le dice a Mike que Eleven se ha sentido perdida ya que no ha tenido a Mike cerca y que se siente diferente a otras personas, sin señalar nunca que en realidad está hablando de sí mismo.

“Eleven te necesita, Mike”, le dice Will a su amigo antes de girarse y mirarse en el espejo, llorando. “Y ella siempre te necesitará”.

