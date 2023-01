Bad Bunny podría enfrentar acción legal por lanzarle el celular a una fan

(TELEMUNDO ALANTA).- El célebre reguetonero Bad Bunny podría enfrentar una acción legal luego de que le arrebatara el celular a una fanática en República Dominicana y lo lanzara, escena que quedó grabada en un video que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Además de la polémica que se ha desatado entre quienes apoyan y rechazan el gesto del intérprete de ‘Tití me preguntó’, ahora se difundió que Bad Bunny podría tener que lidiar con consecuencias legales, según un testigo del suceso, quien también aclaró que el celular no cayó al mar, como informaron diversos medios al principio.

“El teléfono no cayó al agua, cayó en un pasillo, entre el canal de los botes y, hasta hoy hablé con familiares, ella (la fan) piensa, a sugerencia de su familia, tomar situación jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya a más. Pero sí, están en eso… Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está deprimida y no quiere salir de su habitación”, contó el testigo, quien ha estado en contacto con la familia de la afectada, a un programa televisivo, de acuerdo con una reseña de TV Azteca publicada el jueves.

Bad Bunny le tira el móvil al mar a una fan que se estaba haciendo un selfie con él. pic.twitter.com/O146qSNlPK — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 3, 2023

La fuente también detalló: “Esa noche me encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo. Bad Bunny estaba en un área privada, como una terraza privada. De hecho, le tenían puertas con cristal y seguridad. Era un grupo de seis o siete personas. Yo estaba a la mesa contigua de la puerta. “A eso de las 12:30 a 12:45 de la madrugada, ellos deciden salir. Salieron por el lado equivocado, porque la seguridad le pedía una logística para salir por la parte de atrás, en unos carros que ya tiene cuadrado, pero en la euforia, la salidera, las fotos, ellos decidieron salir por la puerta de ‘alante’ y ahí fue cuando se encontraron con todas las fans, que ya sabían que estaba allí. Lo seguí, porque andaba con amigos, y las hijas de los amigos que estaban ahí”.

El testigo acotó que la fanática logró recuperar su celular después de que Bad Bunny se lo arrebatara y lanzara al aire, pero no especificó en qué condiciones estaba.

