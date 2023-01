Familia pide ayuda después de que madre de tres hijos muere en accidente automovilístico

LUBBOCK, Texas (Telemundo Lubbock) - El 23 de diciembre, Jenny Ybarra, de 32 años, murió en un accidente en la calle 45 y la avenida Q. Ybarra era hermana, hija y madre de tres hijos. Esa noche, la hermana de Ybarra, Dora Dennis, recibió una llamada de su mamá.

“Ella dijo, ‘Creo que algo anda mal’, dijo, ‘La policía me llamó y dijo que necesitaban hablar conmigo en persona’”, dijo Dora. “Y yo digo, ‘¿Sobre qué?’. Ella dice: ‘No sé, llama a tus hermanas’”.

Más tarde, Dora se enteró de que su hermana, Ybarra, tuvo un accidente en la 45 y Ave. Q.

“Y mi mamá me devuelve la llamada y me dice, mi hermana, me dice que mi hermana está muerta”, dijo Dora.

LPD dice que alrededor de las 11:30 p.m., el automóvil en el que Ybarra era pasajero se salió de la carretera, golpeó una barricada de postes, varios vehículos en un estacionamiento de automóviles y volcó antes de chocar contra un poste de luz. Ybarra murió en el lugar.

HISTORIA RELACIONADA: La policía de Lubbock identifica a una mujer muerta en un accidente el viernes por la noche en 45th & Q

“Simplemente no podemos creerlo”, dijo el padrastro de Ybarra, Larry Dennis. “No crees que le sucede a tu familia hasta que sucede, y duele, duele mucho”.

Dora describe a su hermana como enérgica, llena de amor y dispuesta a ayudar a cualquier persona dentro y fuera de la familia.

“Ella era mi mejor amiga. Ella y yo éramos muy unidos”, dijo Dora. “Quiero decir que todas las hermanas somos cercanas y yo y mi hermano, ya sabes, somos una familia unida”, dijo Dora.

Ybarra ha dejado tres hijos: Ray, de 16 años, Aubri, de 13, y Elias, de casi tres meses.

“Realmente vamos a tener que estar aquí para estos niños, y apesta que tengan que pasar por esto”, dijo Dora.

Dora creó un GoFundMe para cubrir el dinero que se usó para los gastos del funeral y porque sabe que será difícil criar a los hijos de Jenny.

“Además, todo lo que quede se destinará a fondos fiduciarios para sus hijos, y solo queremos asegurarnos de que estén bien”, dijo Dora.

Para donar haga clic aquí.

Dora quiere recordarles a todos que tengan cuidado en las carreteras, para que no sea usted ni su familiar.

Derechos de Autor KXTQ 2023. Todos los Derechos Reservados