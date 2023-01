Muere a sus 20 años la influencer Elena Huelva

(TELEMUNDO ALANTA).- La influencer española Elena Huelva murió a sus 20 años tras batallar contra el cáncer durante un largo tiempo, según confirmó su familia a través de su cuenta en Instagram, donde poseía más de 940 mil seguidores.

“Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”, expresó un breve mensaje publicado el martes en las ‘Historias’ de la mencionada red social.

A Elena Huelva le habían diagnosticado sarcoma de Ewing en 2016, y en los últimos días había publicado que no se sentía bien.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”, manifestó la influencer en su último post.

En esa misma publicación, la presentadora televisiva Ana Obregón, quien perdió un hijo por la misma enfermedad, escribió: “Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana @emihupa, con tu madre, ha sido lo mejor del año 2022 que me ha pasado. Has venido a esta vida como mi hijo y muchos otros jóvenes, a darnos una lección de vida infinita. Sabes que te quiero muchísimo. Has ganado princesa. Tus ganas ganarán siempre”.

Y otros usuarios comentaron: “Descansa en paz, preciosa. Gracias por el ejemplo de vida que nos has regalado”, “Se nos ha ido una gran luchadora e inspiradora. No te olvidaremos”, “Ya has ganado para todos nosotros. Fuerza a la familia de esa guerrera. Descansa en paz, Elena”.

Según el informe de People en Español, Elena Huelva compartió con sus miles de seguidores la evolución de sus tratamientos y enfermedad, con su lema: “Mis ganas ganan”. También es autora del libro ‘Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente’, publicado en enero de 2022.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.