Aumento de salario mínimo en Estados Unidos: ¿Dónde y cuándo entrará en vigor?

A medida que el calendario avanza hacia 2023, los trabajadores están experimentando el aumento de salario mínimo en Estados Unidos que logrará un mejor equilibrio económico para este Año Nuevo.

El salario mínimo en Estados Unidos se habría mantenido en $7.25 por hora, desde el 2009. Ahora, trabajadores estadounidenses podrían ver un incremento de hasta el 4,3% de sus salarios durante este Año Nuevo, una cifra que representa el aumento más alto en los últimos 15 años.

Muchos estados y ciudades han establecido una tarifa propia, mientras que otros todavía no implementan el cambio, pero están listos para el nuevo aumento de salario.

¿Cuáles son los estados que ya hicieron el aumento de salario mínimo de Año Nuevo?

Un total de 25 estados tales como Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Virginia y Washington han anunciado que cada uno introducirán salarios mínimos más altos en Estados Unidos durante 2023, a esta lista se suma también la capital federal, Washington DC.

Además, es probable que uno de estos estados realice el ajuste de salario en julio, de acuerdo con una investigación de expertos en nómina de Wolters Kluwer Legal & Regulatory US.

Mientras tanto, el Instituto de Política Económica afirmó que estos 25 estados y Washington DC, implementarán el aumento de salario mínimo de Año Nuevo desde el 1 de enero, mientras que Florida y Hawaii, por su parte, implementaron sus aumentos desde octubre de 2022.

¿De cuánto será el aumento de salario mínimo en Estados Unidos?

El aumento de salario mínimo en Estados Unidos para 2023, irá desde los 23 centavos hasta $1.50 por hora y beneficiará a más de 8 millones de trabajadores. El estado que está a punto de proporcionar la tasa de pago mínimo más alta es Washington, a $15.74 por hora, según Wolters Kluwer.

A los trabajadores menores de 16 años en ese estado se les pagará $13.38 por hora a partir de 2023, o el 85% del salario mínimo para adultos.

¿Cuánto es salario mínimo en Washington DC?

El incremento de sueldo para este Año Nuevo resulta en un total de $16.10 por hora. Asimismo, otros 13 estados vinculan el salario mínimo en Estados Unidos al índice de precios al consumidor, una medida del gobierno para el cambio promedio que pagan los usuarios por ciertos bienes y servicios.

La noticia de los salarios mínimos más altos en Estados Unidos es un gran alivio para millones de trabajadores que luchan contra la creciente inflación en el país. Sin embargo, en otros estados continuarán incorporando aumentos aprobados a través de la legislación.

Los estados que no verán aumentos del salario mínimo en 2023 aún continúan vinculando el monto del salario base a la tarifa federal de $7.25 por hora.

