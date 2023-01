Regresan las condiciones ventosas esta tarde.

Odessa, Texas (KTLE) - Ayer fue un día muy ventoso. El frente frío llegó por la tarde, alrederoro de la 1pm, con vientos muy fuertes.

Hoy las temperaturas serán mucho más frescas y las mínimas estarán más cerca del promedio, pero por encima de ello, entre los 30 y los 40 grados. Las máximas de hoy alcanzarán los bajos 60 y, una vez más, estamos pronosticando otro evento de viento. Hoy no será tan malo, pero no me sorprendería que cause estragos en algún lugar. Aparte del viento, el clima aquí en el oeste de Texas es bastante seco en la mayor parte.

Veremos un poco de aire más fresco moverse hoy lo que permitirá que mañana por la mañana sea el más frío desde la explosión ártica con mínimas de 34 grados. Despues las temperaturas empezaran a subir de nuevo con maximas de 75 grados el Viernes. Otro frente del Pacífico llegará este fin de semana, lo que hará que las máximas se acerquen al promedio, pero en general el clima parece que se mantendrá por encima del promedio, y en su mayor parte, tranquilo.

