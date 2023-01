Hombre de Texas acusado de apuñalar fatalmente a su nieto de 8 años

RICHLAND HILLS, Texas (CNN) - Un hombre de Texas está detenido por un cargo de asesinato capital después de que la policía dice que mató a puñaladas a su nieto de 8 años el día de Año Nuevo.

Linda Hubbard no tenía idea de que el pasado Día de Acción de Gracias sería la última vez que vería a su bisnieto de 8 años, Brenym McDonald.

La policía dice que Philip Hughes, de 62 años, apuñaló fatalmente a su nieto de 8 años, Brenym McDonald, en lo que llaman una "tragedia sin sentido". (Source: Richland Hills Police Department, KTVT via CNN)

“Es una tragedia”, dijo. “Le gustaba cocinar, lo que nos entusiasmaba. Mi hija le había pedido un gorro de chef con su nombre y un delantal”.

Brenym fue encontrado muerto el domingo por la mañana dentro de la casa de Richland Hills, Texas, donde vivía con sus padres y su abuelo.

La policía dice que el abuelo del niño, Philip Hughes, de 62 años, lo apuñaló en lo que llaman una “tragedia sin sentido”. El sospechoso fue encontrado a una cuadra de la casa y detenido. El video de la cámara de un timbre lo muestra caminando hacia la policía con las manos en alto.

“Ni siquiera puedes ponerle palabras. Quiero decir, cuando mi hija me llamó y me dijo, no puedo creer esto”, dijo Hubbard.

La policía no ha revelado un posible motivo o detalles sobre lo que condujo al apuñalamiento fatal.

Un vecino dice que a menudo veía a Hughes y Brenym jugando en el jardín o haciendo quehaceres juntos, y pensó que tenían una buena relación.

Hubbard dice que la familia todavía está tratando de procesar lo que sucedió, mientras se aferran a sus últimos recuerdos de Brenym.

“Me acaban de enviar una foto allá arriba de Navidad, donde pude verlo con una patineta. Estaba tan emocionado por eso. Solo un niño normal de 8 años, lleno de vida”, dijo.

Hughes está detenido por un cargo de asesinato capital. Se le dio una fianza de $ 2 millones en su lectura de cargos el lunes por la mañana.