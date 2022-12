Muere el legendario guitarrista y cantante Walter ‘Wolfman’ días después de su cumpleaños

(TELEMUNDO ALANTA).- Walter ‘Wolfman’ Washington, una leyenda musical de Nueva Orleans y piedra angular de la vida nocturna musical de la ciudad durante décadas, murió de cáncer, solo unos días después de cumplir 79 años.

Washington murió el 22 de diciembre en Passages Hospice, informó The Times-Picayune/The New Orleans Advocate, citado por la agencia de noticias Associated Press (AP).

Los servicios funerarios están programados para el 4 de enero a las 2.00 de la tarde en la funeraria Jacob Schoen & Son. Se planea un concierto benéfico para ayudar con los gastos médicos y funerarios para el 8 de enero en el local de música Tipitina.

Washington y su banda, los Roadmasters, mezclaron blues, R&B, funk y soul, puntuando las canciones con su característico sonido, informó el periódico. En el documental musical de Nueva Orleans de 2005 del director Michael Murphy llamado ‘Make It Funky!’, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, se inclinó ante Washington en homenaje a su estilo y tono de guitarra, indicó el periódico.

Guitarrista y cantante Walter 'Wolfman' Washington en el Louisiana Jazz y Heritage Festival en New Orleans en 2011. Foto archivo: AP Photo/Gerald Herbert (Gerald Herbert | AP)

Washington comenzó su carrera respaldando a las leyendas musicales de Nueva Orleans Irma Thomas, Lee Dorsey y Johnny Adams, quienes finalmente se convirtieron en mentores y amigos cercanos.

“Johnny me enseñó mucho”, recordó Washington en 1999. “Él decía: ‘Si quieres cantar notas altas, debes prestar atención a cómo subes allí. Toma tu tiempo. No te apresures. Una vez que te acostumbres a subir allí, será más fácil’. Él también tocaba la guitarra. Me mostraba cómo tocar notas y cómo pasar de una nota a otra y prestar atención a por qué esa nota encaja allí. Era como un papá. Podría hablar con él sobre cualquier cosa”.

Washington apoyó a Adams en varios álbumes de Rounder Records antes de lanzar su primer álbum con los Roadmasters, ‘Leader of the Pack’, para el sello Hep’Me en 1981. Se mudó a Rounder para ‘Wolf Tracks’ de 1986 y el subsiguiente ‘Out of the Dark’ y “Wolf at the door’. El álbum de 1991 titulado ‘Sada’ lleva el nombre de su primera hija, detalló AP.

Viajó al extranjero y ocasionalmente realizó giras nacionales, pero los clubes nocturnos de Nueva Orleans eran su corazón y su alma. Fue uno de los primeros músicos en tocar en Nueva Orleans después del huracán Katrina a través de espectáculos efectuados con generadores en el Maple Leaf.

Después de más de 10 años sin un nuevo álbum, Washington regresó con ‘My Future Is My Past’ de 2018. El álbum lo reunió con Thomas para un dueto en la vieja canción de Adams ‘Even Now’ y le valió a Washington algunas de las mejores críticas de su carrera.

Más recientemente, terminó otro lote de ocho canciones teñidas de blues, producidas por el saxofonista Ben Ellman. El gerente de Washington, Adam Shipley, actualmente está comerciando el álbum terminado a las discográficas, informó el periódico.

“Durante los últimos seis o siete años, Walter recibió el reconocimiento que merecía”, dijo Shipley. “Puso buena música y tuvo una gran vida”.

Fumador y bebedor con una vida personal colorida, Washington luchó contra numerosos desafíos de salud a lo largo de los años. Aún así, su diagnóstico de marzo de cáncer de amígdalas fue sorprendente.

Incluso mientras se sometía a quimioterapia y radiación, continuó actuando, incluso en el Festival del Barrio Francés de este año y en el Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans.

“Nadie podía decir por lo que estaba pasando”, dijo su esposa Michelle Washington. “Fue un soldado hasta el final. No quería que la gente sintiera pena por él. Llevó una vida increíble. Tocó a mucha gente y les trajo mucha alegría”.

Además de su esposa, dejó dos hijas, Sada y Mamadou Washington, y un hijo, Brian Anderson.

