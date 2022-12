¡Habrá boda! Nacho le pide matrimonio a su novia en una embarcación

(TELEMUNDO ALANTA).- El cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido en el mundo artístico como Nacho, le pidió matrimonio a su novia Melany Mille en una lujosa embarcación.

En su cuenta en Instagram, el artista de 39 años publicó en la noche del viernes un video donde recopiló emotivos momentos que mostraron el cumpleaños número 33 de su pareja y cómo le pidió matrimonio en un yate.

El exintegrante del famoso dúo Chyno & Nacho compartió con sus más de 14 millones de seguidores cómo se comprometió oficialmente con la modelo y presentadora venezolana Melany Mille.

Con la ayuda de varios amigos y establecimientos, Nacho organizó la encantadora sorpresa para Melany Mille, con quien ya tiene una pequeña hija. De acuerdo con la grabación, el cantante de ‘Báilame’ documentó desde su búsqueda del anillo en la joyería hasta el paseo marítimo en el que le propuso matrimonio en un yate.

En el video, Nacho contó que al principio Melany Mille no quería que difundiera el clip por ser algo íntimo, pero al final aceptó como muestra del “amor verdadero”.

“Agradezco cada momento a tu lado porque todas las vivencias me han ayudado a construir a un mejor yo. Y siendo así, ¿cómo no querer tenerte cerca siempre y cómo no querer mostrar lo que me genera orgullo? Hay que estar claro que el amor verdadero nunca pierde”, expresó Nacho en el video.

A su vez, agregó en la descripción del post: “Gracias a mi familia por su soporte; a mis hermanos, sobrinos, a mi mamá y también a nuestra pequeña hija por ser inspiración”.

