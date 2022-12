(TELEMUNDO ATLANTA).- Los familiares del gran futbolista brasileño Pelé se reunieron en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en Brasil, donde el ícono mundial de 82 años ha estado desde finales de noviembre.

Los médicos dijeron a principios de esta semana que el cáncer de Pelé había avanzado y agregaron que el tres veces ganador de la Copa del Mundo está bajo “cuidados elevados” relacionados con “disfunciones renales y cardíacas”. No se han publicado otras declaraciones del hospital desde entonces.

Edson Cholbi Nascimento, uno de los hijos de Pelé y conocido como Edinho, llegó el sábado, un día después de que dio una conferencia de prensa para negar que visitaría a su padre en el hospital. Edinho, quien trabaja para un club de fútbol en el sur de Brasil, había dicho entonces que solo los médicos podían ayudar a su padre.

Pelé pasa la Navidad en el hospital mientras su salud se deteriora (Instagram)

“Él (Edson) está aquí”, dijo Kely Nascimento, una de las hijas de Pelé, en una publicación en Instagram con una imagen que la muestra sentada junto a Edinho y dos de sus hijos en el hospital. “Yo no me voy, nadie me sacará de aquí”.

Horas después, Edinho, exarquero del Santos, publicó una foto en la que se ve su mano sosteniendo la de su padre. “Papá... mi fuerza es tuya”, expresó el hijo de Pelé.

A Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, le extirparon un tumor de colon en septiembre de 2021. Ni su familia ni el hospital han dicho si se había extendido a otros órganos.

Kely Nascimento y su hermana Flavia Arantes do Nascimento usaron sus canales de redes sociales el viernes por la noche para publicar una foto sin fecha de Pelé aparentemente sosteniendo a Kely con una mano mientras estaba acostado en su cama de hospital y Flavia dormía en un sofá.

“Seguimos aquí, en esta lucha y con fe. Otra noche juntos”, escribió Kely Nascimento.

El hospital no ha mencionado ningún síntoma de la infección respiratoria reciente de Pelé, que se agravó con el COVID-19.

El periódico Folha de S.Paulo informó el fin de semana pasado que la quimioterapia de Pelé no estaba funcionando y que los médicos habían decidido ponerlo en cuidados paliativos. La familia de Pelé negó ese informe.

Pelé llevó a Brasil a la victoria en las Copas del Mundo de 1958, 1962 y 1970 y sigue siendo uno de los máximos goleadores de todos los tiempos del equipo con 77 goles. Neymar empató el récord de Pelé durante el último Mundial.

Te puede interesar:

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados.