‘Salt Bae’, el famoso chef que irritó a Messi durante el festejo argentino, es investigado por la FIFA

Mientras toda la plantilla albiceleste celebraba por haber ganado el emocionante Argentina vs Francia, y con ello su tercera Copa del Mundo, un reconocido personaje “no autorizado” ingresó al Estadio Lusail, e hizo hasta lo imposible para tener la copa entre sus manos.

Se trataba de ‘Salt Bae’ (cuyo nombre es Nusret Gökçe) el famoso chef turco que ha recibido a cientos de celebridades en su cadena de restaurantes, y que, con su peculiar forma de sazonar la carne, se hizo mundialmente famoso.

¿Qué hizo Salt Bae en el Mundial de Qatar 2022?

Aunque en un principio, la situación no parecía fuera de lugar, lo cierto es que el chef comenzó a presionar a los jugadores argentinos para sacarse fotos con ellos, llegando a incomodarlos de forma evidente, incluso el propio Messi se mostró irritado luego de que lo tomara por el brazo y casi le impidiera abrazar a un compañero.

Tras perseguir a Messi durante un par de minutos, Salt Bae consiguió fotografiarse con él, esto, aunque el G.O.A.T (siglas de “Greatest Of All Time”, como se le conoce a Lionel), no se veía muy confortable, por lo que apenas posó para la foto, lo evadió y continuó celebrando en la cancha.

Luego de ello, ‘Salt Bae’ se enfocó en llegar hasta la copa, y fue tan insistente en sus intenciones que tuvo éxito, frente a los ojos atónitos de todos. Cabe destacar que otros jugadores de la albiceleste como Ángel Di María y Lisandro Martínez también fueron abrumados por el chef.

La imagen que causó más impacto fue la del defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, quien estaba festejando con su bebé en sus brazos, cuando Salt Bae llegó y se empeñó en tomar la copa e incluso le hizo un gesto al pequeño en brazos de su padre, como queriéndole decirle “está prohibido tocarla”, lo cual fue bastante irónico tomando en cuenta que solo Martínez era quién realmente podía hacerlo.

Las fotos del chef “salando” la Copa del Mundo se hicieron virales y las reacciones de los fanáticos del Mundial coincidieron en que había sido una situación embarazosa y bastante descortés.

¿Por qué Salt Bae no podía tocar la Copa del Mundo?

Como es tradición, la Copa del Mundo es un trofeo que solo puede ser levantado o tocado únicamente por campeones, excampeones de ediciones mundiales anteriores o jefes de Estado. El chef turco, no cumple con ninguno de estos requerimientos, aunque en este sentido, esta regla también podría afectar a Sergio “Kun” Agüero o a Antonella Roccuzzo, esposa de Messi.

Tras toda esta polémica, un portavoz de la FIFA, notificó que el acceso que tenía el reconocido chef no se extendía hasta el ingreso al Estadio Lusail, y menos durante la celebración del campeón del mundo.

Al respecto informaron: “Luego de una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo ciertas personas obtuvieron acceso indebido al campo después de la ceremonia de clausura en el Estadio Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas internas apropiadas”, concluyó el portavoz.

Y, aunque no parece haber ningún vínculo directo entre el máximo organismo rector del fútbol y el popular Salt Bae, lo cierto es que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es un asiduo comensal en los restaurantes de Salt Bae, por lo que se especula que su ingreso fue una “simple cortesía” entre un par de amigos.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.